沙特超｜射手對決 捧主場王伊蒂哈德

沙特職今夜上演兩大射手對決，由賓施馬領軍的傳統勁旅伊蒂哈德，迎戰今夏由英超加盟的艾雲東尼代表的吉達艾阿里；主隊今屆氣勢較盛，加上對手正選門將因傷上陣成疑，今場可捧主場王伊蒂哈德。(球賽編號FB3105，11月1日02:00開賽)
前金球獎得主、法國老牌射手賓施馬，上季轉戰沙特職投伊蒂哈德，聯賽上陣26次只入9球；球隊亦落後王者希拉爾42分之多，聯賽排第5名，衛冕失敗。伊蒂哈德今夏改由法國名將白蘭斯領軍，36歲的賓施馬、尼高路簡迪及穆沙戴亞比一眾「同鄉」主力仍在陣中，並重金簽下荷蘭國腳貝雲積。球隊成績回起，聯賽8戰7勝1負，暫時落後死敵希拉爾3分排第2，賓施馬亦回勇，聯賽入8球。
伊蒂哈德似乎在國內只怕希拉爾，作客被對手「破身」後，之後聯賽又累計4連勝；開季聯賽主場更4連勝入16球，貴為沙特職主場王，今夜繼盃賽晉級後，續在地頭出擊，必向上屆聯賽季軍吉達艾阿里一顯主場威力。
東尼對辦融入快
吉達艾阿里原本已有馬列斯、羅拔圖法明奴及中場基斯等歐洲聯賽球星壓陣；今夏更重金簽得英超27歲射手艾雲東尼，此子加盟以來6場聯賽入3球2助攻，表現對辦。
不過球隊近況平庸，對上4場聯賽只得1勝1和2負4分，最大麻煩是塞內加爾著名門將艾度亞度文迪上仗聯賽半場傷出，今場或要缺陣；球隊陣容不及伊蒂哈德平均，今場防線出現隱憂，要全身而退恐怕不易。
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