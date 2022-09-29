沮喪C朗又掟隊長臂章 葡軍負狂牛 歐國聯止步

極限到了嗎？37歲的基斯坦奴朗拿度(C朗)在今屆歐國聯分組賽煞科夜，帶領葡萄牙主場出擊佔優勢下，卻跟隊友失機頻頻，終讓西班牙完場前偷襲得手，輸0比1兼失落明年歐國聯4強爭標席位，滿腔怒氣的C朗賽後又掟隊長臂章發洩。

今輪歐國聯兩戰，C朗「行衰運」，上仗球隊雖大炒捷克，但他卻撞「爆鼻」；今戰返主場繼續「食白果」並顯得有心無力，至於隊友迪亞高祖達及般奴費南迪斯今場亦各錯失一次黃金機會。反而許勝不許和的西班牙，戰至88分鐘靠箭頭艾華路莫拉達，接應後備出場的尼高威廉斯頭槌二傳，一箭定江山，令西班牙跟克羅地亞、意大利及荷蘭同以小組首名身份，躋身明年6月的4強淘汰賽爭霸。

C朗完場時神情沮喪之餘，又再拋掉隊長臂章，彷彿是其輸波的最佳發洩方式；去年3月世盃外作客塞爾維亞，因不滿球證判明顯過了白界的入球無效、以及去年歐國盃16強受挫比利時，C朗同樣做出相同行為。對於今場C朗表現欠銳及賽後沮喪，其曼聯隊友般奴費南迪斯賽後挺身維護：「沮喪是正常，他想贏波同入球，沒有必要為他做一齣肥皂劇。」今季諸事不順的C朗，在曼聯只曾一次於英超正選上陣，球隊淨吞賓福特4蛋；如今賽後又要匆匆返回球會報到，備戰周日打吡戰作客曼城。