世盃外｜英格蘭勢續發「維」 溫布萊劏客

英格蘭在新國家領隊杜曹(Tuchel)麾下，首度領軍在世盃外小勝對手；今晚深夜在歐洲區K組，續於主場溫布萊鬥世界排名更低的拉脫維亞，預計「三獅兵團」輪換陣容，但有機會出場的好手更會搏盡，鬥心仍強，讓球主客和[-3]，照捧主勝。(球賽編號FB9359，3月25日03:45開賽)

杜曹剛戰排出「4-2-3-1」強陣出擊，戰情一面倒，74%控球百分比，射門12次對3次；當中6次中框攻門全由英格蘭包辦。球隊由新星左閘路易斯史基利(Lewis-Skelly)及王牌射手哈利卡尼各入一球，2比0輕取阿爾巴尼亞，但贏來有餘未盡。