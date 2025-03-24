世盃外｜英格蘭勢續發「維」 溫布萊劏客

英格蘭在新國家領隊杜曹(Tuchel)麾下，首度領軍在世盃外小勝對手；今晚深夜在歐洲區K組，續於主場溫布萊鬥世界排名更低的拉脫維亞，預計「三獅兵團」輪換陣容，但有機會出場的好手更會搏盡，鬥心仍強，讓球主客和[-3]，照捧主勝。(球賽編號FB9359，3月25日03:45開賽)
杜曹剛戰排出「4-2-3-1」強陣出擊，戰情一面倒，74%控球百分比，射門12次對3次；當中6次中框攻門全由英格蘭包辦。球隊由新星左閘路易斯史基利(Lewis-Skelly)及王牌射手哈利卡尼各入一球，2比0輕取阿爾巴尼亞，但贏來有餘未盡。
雖說上仗對手實力平平，但三獅自2007年11月以來，在世盃外及歐國外主場38戰不敗，當中更錄得34勝，主場霸氣十足是不爭事實。德國人杜曹賽後淡然說：「我們應該可以做得更好，我們需要做得更好。」該仗表現較失色的左、右翼拉舒福特及菲爾科頓，今場或正選不保外，查洛保雲最有機會頂上；箭頭蘇蘭基有機會多添出場時間，摩根羅渣士(Morgan Rogers)或升正踢攻中，球隊火力依然可信。一向認真、嚴謹的杜曹今夜必下令眾鋒將要入得更多，跟主隊球迷盡興。
拉脫維亞力弱恐大敗
既然世界排名65位的阿爾巴尼亞硬撼三獅無招架之力，世界排名140位的拉脫維亞過去8次參戰世盃外，從無法證明有力打入決賽周，實力更弱。球隊在去年歐國聯C4組包尾，比法羅群島更少2分；上仗世盃外作客先鬥世界排名171位的「歐洲大魚腩」安道爾，戰至接近一小時，才由效力荷乙靴蒙特的後備前鋒薛斯(Sits)，藉角球頭槌破網，贏1比0而回，表現平平無奇。再者，拉脫維亞的防線主力主要以國內球會好手組成，而早前冬窗轉戰蘇超聖莊士東的中堅波路迪斯(Balodis)，是僅有稍具名氣一員；今場遇上世界排名第4的英格蘭勢被圍攻，恐怕大敗收場。相關連結：香港賽馬會網頁