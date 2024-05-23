今日有咩波｜中岸水手 勢做三冠王必「勝」

澳職季後賽決賽，中岸水手將在香港時間周六黃昏主場出擊，與墨爾本勝利爭總冠軍。中岸水手經已在澳職常規賽及亞協盃封王，今場再贏將完成大滿貫。球隊今屆各條戰線表現卓越，是役遇上季後賽晉級路途極艱辛的墨爾本勝利，主勝值捧！ (球賽編號FB6661，5月25日17:45開賽)
常規賽以2分之差力壓威靈頓鳳凰奪冠的中岸水手，早前亦在亞協盃決賽，憑前鋒古奧(Alou Kuol)尾段一箭定江山，1比0小勝黎巴嫩代表聯盟體育會封王；是次回師主場擺下擂台，當然希望能借助地利，順利在季後賽擊敗墨爾本勝利，成為三冠霸主。
事實上，中岸水手主場戰績向來強勁，各項賽事近8戰主場7勝1和，早前在聯賽接連擊敗墨爾本城、威靈頓鳳凰及阿德萊德聯等強手；是役留守強大主場出擊，以首席射手安祖托利斯(Ángel Torres)、助攻王祖殊尼斯畢(Josh Nisbet)的個人級數，就算未必能夠一如上屆季後賽決賽6比1狂勝墨爾本城，衛冕機會仍然高唱。
墨爾本勝利未算態勇
墨爾本勝利在常規賽僅得季軍，足足落後中岸水手13分，表現只屬中規中矩。季後賽先戰淘汰圈，僅憑互射12碼氣走墨爾本城；上圈4強兩鬥威靈頓鳳凰，法定時間未能分出勝負，終要鬥到加時才憑翼鋒伊高路美迪斯(Chris Ikonomidis)建奇功，險勝對手。
兩圈季後賽都曾跟對手鬥足120分鐘，耗力甚多下尚要作客挑戰「澳職一哥」中岸水手，就算今戰有中場大將麥赫治(Zinédine Machach)停賽刑滿復出；但以墨爾本勝利季內14場常規賽作客只贏4場的平庸客場表現，今場凶多吉少！
(相關連結：賽前分析 - 分析 - 足球資訊 - 香港賽馬會)