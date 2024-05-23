今日有咩波｜中岸水手 勢做三冠王必「勝」

澳職季後賽決賽，中岸水手將在香港時間周六黃昏主場出擊，與墨爾本勝利爭總冠軍。中岸水手經已在澳職常規賽及亞協盃封王，今場再贏將完成大滿貫。球隊今屆各條戰線表現卓越，是役遇上季後賽晉級路途極艱辛的墨爾本勝利，主勝值捧！ (球賽編號FB6661，5月25日17:45開賽)



常規賽以2分之差力壓威靈頓鳳凰奪冠的中岸水手，早前亦在亞協盃決賽，憑前鋒古奧(Alou Kuol)尾段一箭定江山，1比0小勝黎巴嫩代表聯盟體育會封王；是次回師主場擺下擂台，當然希望能借助地利，順利在季後賽擊敗墨爾本勝利，成為三冠霸主。