今日有咩波｜出擊北倫敦打吡誓保榜首 撐兵工廠拔「刺」

周日晚英超爆發北倫敦打吡，熱刺硬撼阿仙奴。「兵工廠」阿仙奴剛戰主場狂數車路士之餘，聯賽客場亦已多場保持不失；為求跟「藍月」曼城爭霸，每戰皆無退路，今場出訪上仗被紐卡素大炒的熱刺，有望打鐵趁熱再搶3分，必撐客W！(球賽編號FB5435，4月28日21:00開賽)
兵工廠上仗面對鬆散的車路士防線，一眾「廠鋒」如魚得水，結果憑大勇的翼鋒李安度杜沙特(Leandro Trossard)先開紀錄，箭頭夏維斯(Kai Havertz)和右閘賓韋特(Ben White)同樣梅開二度；中場派牌高手、隊長馬田奧迪加特(Martin Ødegaard)交出2次助攻，5比0擊潰對手，繼續排英超頭位。
阿仙奴今季常大勝
阿仙奴踏入2024年不乏聯賽大勝場次，令得失球差佔到絕大優勢；客場演出比主場更穩陣，計近7戰聯賽作客6勝1和，最近6輪作客更一球不失。以該隊近期行雲流水的攻勢，效率極高的反搶，看來已將歐聯出局的傷痛忘掉，今戰全力進攻不穩的熱刺防線，再搶3分。
熱刺下半季態沉
熱刺早前接連擊敗實力不強的水晶宮、盧頓與諾定咸森林，取得主場3連捷；但防線卻場場失波，防守欠穩。該隊上仗出訪紐卡素，防線更潰不成軍，多次裝越位失敗；就算門神古里莫維卡里奧(Guglielmo Vicario)再好身手，亦要吞4蛋而回，爭「四哥」踢歐聯，形勢欠佳，加上今場面對同市死敵，要搶攻爭勝的話，防線受壓更大。
計近6場聯賽對賽，兵工廠佔優錄得4勝1和1負；包括上屆作客由奧迪加特入波，贏2比0而回。近期熱刺就連速度高、助攻力強的左閘烏杜治(Destiny Udogie)，因傷關係需要開刀，本季報銷；對於擅長右路進襲的兵工廠首席射手布卡約沙卡(Bukayo Saka)，甚至是上仗無心插柳亦梅開二度的賓韋特，當然是今場協助兵工廠爭勝的大喜訊！ 相關連結：香港賽馬會網頁