今日有咩波｜出擊北倫敦打吡誓保榜首 撐兵工廠拔「刺」

周日晚英超爆發北倫敦打吡，熱刺硬撼阿仙奴。「兵工廠」阿仙奴剛戰主場狂數車路士之餘，聯賽客場亦已多場保持不失；為求跟「藍月」曼城爭霸，每戰皆無退路，今場出訪上仗被紐卡素大炒的熱刺，有望打鐵趁熱再搶3分，必撐客W！(球賽編號FB5435，4月28日21:00開賽)

兵工廠上仗面對鬆散的車路士防線，一眾「廠鋒」如魚得水，結果憑大勇的翼鋒李安度杜沙特(Leandro Trossard)先開紀錄，箭頭夏維斯(Kai Havertz)和右閘賓韋特(Ben White)同樣梅開二度；中場派牌高手、隊長馬田奧迪加特(Martin Ødegaard)交出2次助攻，5比0擊潰對手，繼續排英超頭位。