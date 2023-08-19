今日有咩波｜利物浦返主場望再宰般尼茅夫

利物浦上仗靠後場發動一個美妙組織，由穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)交助攻予路易斯戴亞斯(Luis Diaz)先開紀錄；不過之後形勢急轉直下，兩位新兵中場阿歷斯麥阿里士打(Alex Mac Allister)及蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)，未能搶到中場控制權，最終僅和1比1離開車路士主場。主帥高普(Jurgen Klopp)賽後已收貨，而且今輪對手實力不可跟車路士星級中場相比，紅軍未購得合適防中補強的問題，今場應不會再出現。

般尼茅夫射手蘇蘭基倒戈利物浦

翻查紅軍近10年首戰英超主場戰績，除上屆僅和水晶宮1比1外，其餘9場全勝，近屆更多能輕取對手2球或以上；而且上屆8月下旬更在主場「大屠殺」，9比0狂炒本輪對手般尼茅夫，令對手當時帶領升班的功勳主帥柏加(Scott Parker)賽後被炒。路易斯戴亞斯當時曾梅開二度，而上仗被換出時發脾氣的穆罕默德沙拿，滿腔怒火；再配合或升正的烏拉圭箭頭達雲紐尼斯(Darwin Nunez)，紅軍三叉戟今場有力連環發炮。

般尼茅夫上仗主場1比1逼和韋斯咸，表現不似預期；擅長主攻及兩翼側擊的新帥伊拉奧拿(Andoni Iraloa)，該仗起用新簽的卡基斯(Milos Kerkez)及麥斯艾朗斯(Max Aarons)，出任左、右翼衛，或成今場缺口。上仗士哥的箭頭蘇蘭基(Dominic Solanke)今場倒戈紅軍，恐孤掌難鳴；而新兵前鋒祖斯甸古華特(Justin Kluiert)有待磨合，再先坐後備席，「般茅」作客輸少當贏。