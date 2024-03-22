今日有咩波｜勇銳當打 法國主場一定「德」

對上兩屆世界盃非冠即亞的法國，明晚國際賽跟今夏歐國盃東道主德國「拍跳」。法國一眾主力正值當打之年，前線火力十足，踢法賞心悅目；適逢德國易帥後不進反退，「高路雄雞」主場夠殺有餘！(球賽編號FBxxxx，3月24日04:00開賽)
2023年，法國主場5度亮相，結果全勝勁入25球只失1球，當中最誇張莫過於在歐國外狂勝直布羅陀14比0；而最具說服力當然是4比0大炒荷蘭。主帥迪甘斯是次點兵，大部份國腳處當打之年，隊內就只有AC米蘭射手基奧特、馬賽右閘莊拿芬卡奧斯、韋斯咸門將艾路拿年過30。唯一較可惜是馬體會前鋒基沙文因傷倦勤。
法國近2屆世界盃非冠即亞，天之驕子基利安麥巴比當然是最重要棋子；這名國家隊隊長今夏約滿巴黎聖日耳門，但剛戰聯賽依然光芒四射，獨取3入波1助攻，帶領球隊6比2重創蒙彼利埃，明晚隨時又是這名5屆法甲神射手的表演舞台。
德國迎卻奧斯回歸
作為今夏歐國盃決賽周東道主，德國去年9月亦曾在名宿禾拉出任看守領隊下，主場2比1贏法國；但自從新帥拿高士文接手後，4戰只嘗一勝，上輪國際賽期更兩戰全敗，2比3反負土耳其後，再以0比2不敵奧地利，表現難以令人接受。
已退出國家隊接近3年的皇馬中場卻奧斯，今個國際賽期復出救國；但過往的常規主力基拿比、哥列斯卡、迪姆華拿、祖利安白蘭特、曉姆斯等，悉數不在大軍名單；上輪友賽奧地利領紅牌的利萊辛尼，又要停賽，反而季內表現欠佳的湯馬士梅拿與甘美治，依舊入選，人腳變動不少兼要作客挑戰法國，難再逞強！
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