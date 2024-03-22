今日有咩波｜勇銳當打 法國主場一定「德」

對上兩屆世界盃非冠即亞的法國，明晚國際賽跟今夏歐國盃東道主德國「拍跳」。法國一眾主力正值當打之年，前線火力十足，踢法賞心悅目；適逢德國易帥後不進反退，「高路雄雞」主場夠殺有餘！(球賽編號FBxxxx，3月24日04:00開賽)

2023年，法國主場5度亮相，結果全勝勁入25球只失1球，當中最誇張莫過於在歐國外狂勝直布羅陀14比0；而最具說服力當然是4比0大炒荷蘭。主帥迪甘斯是次點兵，大部份國腳處當打之年，隊內就只有AC米蘭射手基奧特、馬賽右閘莊拿芬卡奧斯、韋斯咸門將艾路拿年過30。唯一較可惜是馬體會前鋒基沙文因傷倦勤。