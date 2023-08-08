今日有咩波｜夫添爭上8強尾班車 法國女足勢挫摩洛哥女足

女子世界盃16強尾日尾場賽事，在香港時間今夜由法國女足在阿德萊德鬥「異軍」摩洛哥女足，爭入最後一個8強席位；法國女足上仗顯露強橫鋒力，今場全力出擊，面對首次參加決賽周即能打入淘汰賽的摩洛哥女足，料是強弱懸殊之戰，足智彩開出讓球法國女足讓2/2.5球，照博法國女足上盤(球賽編號FB8108，8月8日19:00開賽)。

法國女足近年是大賽常客，去年歐國盃躋身躋身4強，對上3屆世盃決賽周起碼打入8強；球隊今屆表現仗比仗好，火力上升，上仗在先失一球下，以6比3大炒巴拿馬女足，箭頭迪安妮(Kadidiatou Diana)連中三元最搶鏡。名帥連納(Herve Renard)已作留力，隊長雲迪連納(Wendie Renard)及國家隊入球紀錄保持者蘇瑪(Eugenie Le Sommer)該仗未有出場，多位主力亦黃牌在身，先作後備，以免停賽；今場來到淘汰賽，必回復真身，「新丁」摩洛哥女足難偷雞。