今日有咩波｜女足世界盃決賽周開鑼 新西蘭有力擋挪威(附直播賽程)

不可能的任務？！雖然實力不及對手，但挾地頭氣勢及主隊超強首戰往績支持，新西蘭女足在今天香港時間下午舉行的2023年女足世界盃決賽周揭幕戰，無懼褪色勁旅挪威女足進襲，有力成功搶分，起碼不會大敗。足智彩開出「讓球」主隊受讓1.5/2球，可先博主隊下盤。(球賽編號FB8001，7月20日15:00開賽)

今年第9屆女子世盃由澳洲及新西蘭，合辦長達逾一個月的比賽；A組除主隊新西蘭外，同組還有出線大熱挪威女足、另一歐洲代表瑞士女足及2022年亞洲盃準決賽分子菲律賓女足。論世界排名及參賽往績，新西蘭女足(世界排名26位)，當然不及挪威女足(世界排名12位)；但今屆擴展至32隊的決賽周，同組對手實力不算太強，對過去5次參加決賽周從未打入次圈兼共15戰只錄得3和12負的紐西蘭女足，今次已是一支博破宿命的「靚籤」。

挪威女足攻力強橫

對手挪威女足過往從未缺席決賽周，但近年風光不再，對上3屆世盃決賽周不入4強；去年的女子歐洲國家盃決賽周分組賽出局外，今年4戰國際賽未嘗一勝共失9球，表現低迷。不過1995年捧走世盃的落場功臣、現在貴為主帥的懷絲(Riise)，將倚重歐洲班霸巴塞隆拿的全能翼鋒嘉露蓮漢辛(Caroline Hansen)及里昂的艾達希嘉寶(Ada Hegerberg)，兩位在國際賽合共已攻入87球的鋒將，以攻為守，望響頭炮。

歷史往績顯示，主辦國首戰特別出色，歷來8屆有4支主辦國率先亮相，錄得全勝兼不失一球；且看紐西蘭女足今場能否藉地利補實力不足，一鳴驚天，但今場預計不會大敗，可先取足智彩「讓球」主隊下盤。