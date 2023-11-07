今日有咩波｜山東無後顧 穩勝仁川聯

亞冠盃分組賽本周上演第4輪賽事，其中G組形勢緊湊，包括FC山東、仁川聯與橫濱水手目前同是3戰6分，爭出線自然是1分都不能少；當中剛拿下中超亞軍的FC山東，今天黃昏迎戰剛在韓足盃出局的仁川聯，氣勢此消彼長，上次交手已由FC山東取勝，今次再遇，主隊不難憑較佳實力及地利，再取3分(球賽編號FB8114，11月7日18:00開賽)。

FC山東在日前中超煞科戰以5比1大勝FC河南，最終取得亞軍。聯賽任務結束；球隊餘下球季就只得基本的3場亞冠分組賽，以及本月下旬的中國足總盃決賽。在今場亞冠之後，山東將會休戰兩個多星期，今場亦無保留必要；加上要爭首兩名出線，決心更大。

曼聯舊將費蘭尼將離中超

人腳方面，山東的主力中鋒、比利時「爆炸頭」名將費蘭尼(Marouane Fellaini)日前宣布季後正式離隊，但消息指仍會出戰球隊餘下4戰才告別；以此子一向十足的拼搏精神，可以肯定落場必交足功課。此外，球隊大門仍會由上次對戰時屢救險球的王大雷把守，應無後顧之憂；以山東上次作客照贈仁川聯兩蛋計算，今場不難再捷。

對手仁川聯剛在韓足盃4強被全北汽車踢出局，大受打擊；大軍今次召入多名U22小將隨軍，雖然活力提升，但欠缺經驗，今場凶多吉少。另外，同組橫濱水手將作客FC卡雅，來自菲律賓的卡雅小組3戰全敗，擺明未夠班，主場亦難逃大敗。