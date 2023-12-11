今日有咩波｜意甲卡利亞里主場「薩得勝起」

意甲香港時間周一深夜雙料娛樂，焦點落在尾場卡利亞里與薩斯索羅身上。卡利亞里主強客弱，回師福地迎戰有首席射手停賽的薩斯索羅，隨時憑地利殺得性起，主隊讓[0/0.5]球，仍值支持！(球賽編號FB9457，12月12日03:45開賽)

卡利亞里季內7場意甲作客只得2分，但近期出訪實力分子祖雲達斯與拉素，都只是1球僅敗，韌力十足；包括上仗早早已被拉素領先，防守中場馬高保上半場中段尚要領紅牌，長時間落後兼10人應戰，最終只輸0比1，表現合格有餘。該隊暫時只得10分排尾二，幸好最近3場聯賽主場取得2勝1和，狂搶7分，足證主場威力。中鋒拿柏度拿，繼續夥拍比達拿攻堅，早前神奇反勝費辛隆尼4比3一役，交出2入波1助攻的隊長柏禾列迪，狀態不俗。