今日有咩波｜意甲卡利亞里主場「薩得勝起」

意甲香港時間周一深夜雙料娛樂，焦點落在尾場卡利亞里與薩斯索羅身上。卡利亞里主強客弱，回師福地迎戰有首席射手停賽的薩斯索羅，隨時憑地利殺得性起，主隊讓[0/0.5]球，仍值支持！(球賽編號FB9457，12月12日03:45開賽)
卡利亞里季內7場意甲作客只得2分，但近期出訪實力分子祖雲達斯與拉素，都只是1球僅敗，韌力十足；包括上仗早早已被拉素領先，防守中場馬高保上半場中段尚要領紅牌，長時間落後兼10人應戰，最終只輸0比1，表現合格有餘。該隊暫時只得10分排尾二，幸好最近3場聯賽主場取得2勝1和，狂搶7分，足證主場威力。中鋒拿柏度拿，繼續夥拍比達拿攻堅，早前神奇反勝費辛隆尼4比3一役，交出2入波1助攻的隊長柏禾列迪，狀態不俗。
薩斯索羅近8場聯賽只嘗一勝，失球數字亦多，上仗主場1比2反負羅馬，防守中場丹尼爾保路卡更領紅牌；而季內交出7入波3助攻的首席射手杜文尼高貝拉迪，亦因累積黃牌夠數自動停賽。兩大主力齊坐波監，今夜出訪近期靠主場搶分的卡利亞里，客軍看淡。
安玻里主場靠唔住
同晚意甲早場亦由兩支中下游對決，安玻里主場鬥萊切。安玻里聯賽主場7戰只入4球，全意甲主場攻力最弱，近期亦在地頭連敗勁失7球，攻不銳守不穩。對手萊切意甲3連和，季內6場作客4和2負，但之前出訪祖雲達斯與羅馬都只是1球僅敗，距離客場開齋似不遠。今場足智彩開出讓球[0]盤，可撐萊切坐走望贏！(球賽編號FB9460，12月12日01:30開賽)