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波經
2024-01-08 04:30:33
日報

今日有咩波｜曼聯背城借一勢除「根」 英足盃成爭標最後希望

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加拿祖 般奴 坦帥 紅魔

英格蘭足總盃第3圈壓軸大戰，曼聯出訪「甲組仔」韋根。紅魔近況飄忽，在歐聯、英聯盃又相繼出局，英足盃已成季內唯一爭標希望；適逢新老闆上場，戰意毋須懷疑，僅遇上因欠薪問題被3度扣分的韋根，足智彩作客[-2]，照撐紅魔上盤！(球賽編號FB0153，1月9日04:15 開賽)

紅魔先在英聯盃第4圈主場慘吞紐卡素3蛋被淘汰，再在歐聯分組賽包尾出局；近5輪英超亦只嘗一勝，爭標機會較微，主帥滕哈格(Erik ten Hag)「命硬」仍獲留任，但壓力巨大。來到本季最後一項舉行的盃賽，在新老闆利治基夫(Jim Ratcliffe)面前，鬥弱旅韋根必不容再有差池。

由於喀麥隆足總已答應，門將奧拿拿(Andre Onana)踢完下場英超鬥熱刺後，在非國盃展開前才歸隊；加上小將米積伯利(Hannibal Mejbri)，在突尼西亞的非國盃名單亦名落孫山，變相曼聯陣中就只剩摩洛哥國腳蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat)一人，被國家隊徵召要缺陣。

無疑紅魔目前傷兵不少，不受重用的借將域基朗(Sergio Reguilon)，亦已歸還予熱刺；但法國前鋒安東尼馬迪爾(Anthony Martial)、瑞典中堅域陀連迪路夫(Victor Lindelof)、土炮翼衛雲比沙卡(Aaron Wan-Bissaka)等半主力上陣，曼聯整體實力仍然超班，而鋒線近期最勇的仍是加拿祖(Alejandro Garnacho)，且看「坦帥」會否派遣此新星配合般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)攻堅。

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韋根 奧拿拿 般奴費南迪斯

韋根兵弱 難望奇蹟

上季在英冠護級失敗的韋根，去年夏天再因3次未能在限期前向球員發放薪酬，繼而合共被扣8分；新季主力流失頗多，就只剩一對箭頭查理維克(Charlie Wyke)和堪富利斯(Stephen Humphrys)是較具威脅。韋根在今屆英足盃的晉級路途上，只曾擊敗英甲下游分子埃克塞特，以及非聯賽的約克城；今場對手級數暴升，以該隊近期聯賽輸多贏少、主場又火力平平，難望再有奇蹟出現。 

上屆，曼聯在英足盃先後淘汰愛華頓、雷丁、韋斯咸、富咸及白禮頓殺入決賽，但最終決賽遇上同市宿敵曼城力拚僅敗。今屆，隨時面臨「兩手空空」之際，卻有新老闆登場振士氣；再有幸只遇上在英甲打護級戰的韋根，紅魔有力大勝而回！

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