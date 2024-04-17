今日有咩波｜歐聯強陣生死鬥 曼城迎皇馬「大」有睇頭

被喻為今屆歐聯決賽前哨戰的8強對決，曼城主場鬥皇家馬德里，今晚將會上演次回合。雙方首回合打和3比3，並同時在上周末聯賽大幅度留力，只為今場決一勝負；各自擁有超強進攻火力，今場相信又會對攻，再演入球騷。 (球賽編號FB4753，4月18日03:00開賽)
首回合雙方互有領先，同樣在落後下皆未有退縮繼續狂攻，賽和3比3戰果合理。曼城之後回到英超，主場以5比1大炒盧頓兼重返榜首，領隊哥迪奧拿(Pep Guardiola)讓傷愈的門將艾達臣摩拉斯(Ederson)與病愈的中場重心奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)復出擔正，以提升狀態；同時收起了公開要求休息的中場主力洛迪卡斯簡迪(Rodri)，而中場菲爾科頓(Phil Foden)、貝拿度施華(Bernardo Silva)及基亞利殊(Jack Grealish)都在後備席坐足全場，保留體力。
曼城守衛傷愈 調動更靈活
此外，後防主力史東斯(John Stones)並未有在對戰盧頓的名單中出現，哥帥強調這位英格蘭中堅只是感到身體不適，但預計今戰必可復出。至於兩名剛傷愈的後衛尼敦阿基(Nathan Ake)與基爾獲加(Kyle Walker)，上仗都出現在後備名單，衛冕歐聯的藍月強陣出擊，又得主場之利，必主攻撲對手。
在西甲一馬當先的「銀河艦隊」皇馬，主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)亦在上仗聯賽大輪換，前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)與中場卡馬雲加(Eduardo Camavinga)只以後備身分登場；卻奧斯(Toni Kroos)與洛迪高高斯(Rodrygo)長坐後備席，巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)及祖迪比寧咸(Jude Bellingham)在下半場中段被提早收起，最終小勝馬略卡1比0。可以預見，一眾主力今場都會復任正選，誓報上屆4強次回合交手吞4蛋而回的敗辱。
曼城入球多 失球亦不少
值得留意，曼城各項賽事近4場3勝1和，每場「總入球」最少5球，火力強大之餘，後防亦有不少漏洞；皇馬近5場有3場「總入球」最少4球，平均每場攻入接近3球，如今「英西一哥」對決，勝負難料，但勢演入球大戰。 相關連結：香港賽馬會網頁