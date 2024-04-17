今日有咩波｜歐聯強陣生死鬥 曼城迎皇馬「大」有睇頭

被喻為今屆歐聯決賽前哨戰的8強對決，曼城主場鬥皇家馬德里，今晚將會上演次回合。雙方首回合打和3比3，並同時在上周末聯賽大幅度留力，只為今場決一勝負；各自擁有超強進攻火力，今場相信又會對攻，再演入球騷。 (球賽編號FB4753，4月18日03:00開賽)

首回合雙方互有領先，同樣在落後下皆未有退縮繼續狂攻，賽和3比3戰果合理。曼城之後回到英超，主場以5比1大炒盧頓兼重返榜首，領隊哥迪奧拿(Pep Guardiola)讓傷愈的門將艾達臣摩拉斯(Ederson)與病愈的中場重心奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)復出擔正，以提升狀態；同時收起了公開要求休息的中場主力洛迪卡斯簡迪(Rodri)，而中場菲爾科頓(Phil Foden)、貝拿度施華(Bernardo Silva)及基亞利殊(Jack Grealish)都在後備席坐足全場，保留體力。