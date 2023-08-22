今日有咩波｜歐聯附大戰 燕豪芬大勇無懼格流

冤家路窄！來到歐聯附加賽，香港時間今晚深夜最強戲碼，必屬蘇超「二哥」格拉斯哥流浪，在首回合迎戰荷甲「二哥」燕豪芬。兩軍碰巧連續第二季在此階段碰頭，燕豪芬現時狀態大勇，復仇心切，今場秤先(8月23日03:00開賽)。

燕豪芬保斯領軍全攻格 上屆荷甲亞軍燕豪芬，上一圈以總比數7比2淘汰奧地利格拉茨，連同先捧季前超級盃，5戰全勝共入13球，今夏上任的名帥保斯領軍顯功力；單是老牌射手盧克迪莊(Luuk de Jong)近4戰入3球，配合兩位年輕比利時球員華特臣(Yorbe Vertessen)及巴卡約高(Saint-Cyr Bakayoko)攻堅，今場作客也有破門把握。 格拉斯哥流浪對燕豪芬 賠率