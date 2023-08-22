今日有咩波｜歐聯附大戰 燕豪芬大勇無懼格流

冤家路窄！來到歐聯附加賽，香港時間今晚深夜最強戲碼，必屬蘇超「二哥」格拉斯哥流浪，在首回合迎戰荷甲「二哥」燕豪芬。兩軍碰巧連續第二季在此階段碰頭，燕豪芬現時狀態大勇，復仇心切，今場秤先(8月23日03:00開賽)。
成功躋身歐聯分組賽，名利雙收，以歐洲足協公布上屆獎金分布為例，打入分組賽可得1,564萬歐元(約1.33億港元)，每場贏波及和波皆有獎金，對非頂級歐洲聯賽球隊，肯定是重要收入。上屆的格拉斯哥流浪主場和2比2、作客勝1比0，在「歐聯附」淘汰燕豪芬，打入分組賽，今屆又再聚頭，又有一場激戰。
格拉斯哥流浪對燕豪芬數據及分析
燕豪芬保斯領軍全攻格
上屆荷甲亞軍燕豪芬，上一圈以總比數7比2淘汰奧地利格拉茨，連同先捧季前超級盃，5戰全勝共入13球，今夏上任的名帥保斯領軍顯功力；單是老牌射手盧克迪莊(Luuk de Jong)近4戰入3球，配合兩位年輕比利時球員華特臣(Yorbe Vertessen)及巴卡約高(Saint-Cyr Bakayoko)攻堅，今場作客也有破門把握。
格拉斯哥流浪對燕豪芬賠率
格流聯賽首戰輸波
上屆聯賽亞軍「格流」，上一圈僅以總比數3比2打敗來自瑞士的塞維特，過程驚險；今屆鋒線大換血，新兵丹尼路(Danilo)、迪沙斯(Cyriel Dessers)及林馬斯(Sam Lammers)未夾熟，聯賽首戰即輸波，上一圈歐聯全靠出擊後衛達華尼亞兩戰皆有士哥，成晉級關鍵，今場遇球員質素及近況皆秤先的燕豪芬，格流不值支持。