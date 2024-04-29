今日有咩波｜沙維轉軚留掌帥印 巴塞西甲誓宰華倫

周一晚西甲獨腳戲由老牌勁旅巴塞隆拿迎戰中游的華倫西亞。巴塞日前傳出好消息，主帥沙維(Xavi)改變主意，宣布收回季後離職決定，至少會帶隊至下季季尾，料士氣大增，誓搶分爭西甲次席；相反客隊今季入球能力差勁，硬撼巴塞恐久守必失，今場博主勝相當穩陣。(球賽編號FB5516，4月30日03:15開賽)
巴塞上仗西甲國家打吡以2比3不敵皇家馬德里後，以32戰70分排聯賽榜次席；在餘下6輪比賽落後皇馬11分，爭標機會渺茫；至今仗賽前，皇馬已順利在今輪贏波，再領前3分，而神奇球隊基羅納亦已多搶3分，以多打一場，多巴塞1分進佔第二位，令巴塞要在餘下賽事全力爭勝，以保亞軍、保「面子」。
巴塞主帥沙維今年1月宣布季後離職，球隊之後在西甲10場不敗，直到上輪才被皇馬終止不敗走勢，球員近期表現有起色，而沙維重用的新秀又顯露潛力，加上會長拿樸達(Joan Laporta)積極挽留，沙維最終收回成命，繼續執教球隊至下季尾，大軍戰意應更高昂。人腳方面，中場法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)受傷，今場料由柏迪(Pedri)頂上，祖奧菲歷斯(Joao Felix)亦有望取代拉芬夏比洛尼(Raphinha)擔正；配上羅拔利雲度夫斯基(Lewandowski)與超新星耶馬爾(Yamal)攻堅，不愁攻力。
華倫攻力疲弱
對手「蝙蝠兵團」華倫西亞，上仗聯賽主場以1比2不敵貝迪斯，終止聯賽3場不敗走勢。該隊今季32場聯賽僅入35球，而在西甲20隊的參賽年代中，該隊歷來入球最少是1988/89球季，當年僅入39球；以該隊近6場僅入4球走勢，今屆或可挑戰這尷尬紀錄。現時華倫首席射手曉高杜路(Hugo Duro)，今季聯賽入12球，近5輪更忘帶射門鞋，整體鋒力不足，要撕破有超新星古巴斯(Pau Cubarsi)的巴塞防線，毫不樂觀。再考慮兩軍近6次交手，巴塞錄得5勝1和的一面倒優勢，華倫應難逃一敗。(相關連結：香港賽馬會網頁)