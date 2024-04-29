今日有咩波｜沙維轉軚留掌帥印 巴塞西甲誓宰華倫

周一晚西甲獨腳戲由老牌勁旅巴塞隆拿迎戰中游的華倫西亞。巴塞日前傳出好消息，主帥沙維(Xavi)改變主意，宣布收回季後離職決定，至少會帶隊至下季季尾，料士氣大增，誓搶分爭西甲次席；相反客隊今季入球能力差勁，硬撼巴塞恐久守必失，今場博主勝相當穩陣。(球賽編號FB5516，4月30日03:15開賽)

巴塞上仗西甲國家打吡以2比3不敵皇家馬德里後，以32戰70分排聯賽榜次席；在餘下6輪比賽落後皇馬11分，爭標機會渺茫；至今仗賽前，皇馬已順利在今輪贏波，再領前3分，而神奇球隊基羅納亦已多搶3分，以多打一場，多巴塞1分進佔第二位，令巴塞要在餘下賽事全力爭勝，以保亞軍、保「面子」。