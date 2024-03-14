今日有咩波｜維拉主場防守失靈 「大」戰阿積士

英超前列分子維拉，首回合作客全場只得4次射門，尾段「2黃1紅」的右中堅安斯干沙，今戰亦要停賽。球隊剛戰英超主場遭遇滑鐵盧，隊長約翰麥甘尼下半場中段領紅牌下，慘吞熱刺4蛋，聯賽三連勝強勢亦告一段落。

歐協聯16強次回合大戰，阿士東維拉今晚深夜回師主場再鬥阿積士。雙方首回合踢來過份保守，最終悶和收場，表現令人失望。幸好，維拉近期主場絕無悶場，不是大勝就是大敗，遇上近期經常在客場上演入球騷的阿積士，隨時駁火，撐「入球」大！(球賽編號FB3217，3月15日04:00開賽)

連同聯賽及盃賽，維拉最近6輪主場僅取2勝4負，不論輸贏場場至少失2球，防守完全失靈。射手奧尼屈堅斯、中場杜格拉斯雷斯等進攻主力，近期雖然入球停不了；奈何防線一再出現低級犯錯，維拉就連在地頭鬥英超下游的般尼與諾定咸森林都失2球，已反映防線問題嚴重。

阿積士防線不穩

褪色荷蘭班霸阿積士，首回合全場同樣只得4次射門，尾段「2黃1紅」的翼衛高查，今戰亦要停賽；球隊剛在荷甲迎戰實力平平的幸運薛達，雖有簡尼夫泰萊先開紀錄，卻一度被反先；僅靠射手巴路比完場前建功，主場逼和2比2，防線不穩的老問題又再浮現。