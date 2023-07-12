今日有咩波｜美洲金盃4強捉對廝殺 盃王墨西哥鬥英超兵牙買加

今日有咩波｜金盃4強捉對廝殺 盃王墨西哥鬥英超兵牙買加

「美墨」能否如願合演美洲金盃夢幻決賽，只差一步！美洲金盃明天香港時間早上，上演兩場準決賽，主場的美國，先鬥火力強大的巴拿馬；而「盃王」墨西哥尾場硬撼不乏英超好手壓陣的牙買加。 美國 對 巴拿馬（球賽編號FB3144，7月13日 07︰30開賽，myTVsuper直播） 牙買加 對 墨西哥（球賽編號FB3145，7月13日 10︰00開賽，myTVsuper直播）