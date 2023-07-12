今日有咩波｜美洲金盃4強捉對廝殺 盃王墨西哥鬥英超兵牙買加

「美墨」能否如願合演美洲金盃夢幻決賽，只差一步！美洲金盃明天香港時間早上，上演兩場準決賽，主場的美國，先鬥火力強大的巴拿馬；而「盃王」墨西哥尾場硬撼不乏英超好手壓陣的牙買加。
美國 對 巴拿馬（球賽編號FB3144，7月13日 07︰30開賽，myTVsuper直播）
牙買加 對 墨西哥（球賽編號FB3145，7月13日 10︰00開賽，myTVsuper直播）
「墨西哥吳鎮宇」未受考驗
論兩場4強戰，8屆冠軍、名列各參賽隊伍之冠的墨西哥，在美國拉斯維加斯中立場，硬撼牙買加更受矚目。墨西哥今屆晉級之路未受太大考驗，只曾在分組賽連勝穩得出線權後，尾輪半力出擊受挫卡塔爾；但上仗8強賽回復強陣，由外流AEK希臘的中場賓尼達(Orbelin Pineda)以12碼打開缺口，加上後備出場的帕丘卡前鋒艾歷山齊士錦上添花，2比0輕取全場僅一腳中框射門的哥斯達黎加。該隊星級老牌門將奧祖亞(Guillermo Ochoa)全場未受考驗。
不過以墨超土炮國腳為主的墨西哥，要成功連續3屆在決賽跟美國碰頭，今場必要踢出真功夫；事關對手15、17年亞軍牙買加，近年兩次交手全和收場，包括今年3月在中北美洲國家聯賽，由效力富咸的波比列特(Bobby De Cordova Reid)先開紀錄，只被墨西哥逼和2比2。再者，牙買加聯同上仗奠勝、氣走危地馬拉的盧頓守將阿馬利波爾(Amari Bell)，陣中有接近半隊主力屬英超當打球員；今場前線又會由波比列特、米查利安東尼(Michail Antonio)、里安拜尼(Leon Bailey)及迪馬雷格雷(Demarial Gray)擔綱，力足阻止墨西哥爭霸。
牙買加 對 墨西哥賠率
美國青春風暴鬥巴拿馬
至於暫以得7屆冠軍落後墨西哥的美國，在加州鬥今屆火力強大的巴拿馬，亦未敢輕敵。美國上仗靠互射12碼淘汰加拿大，教練加拉瑾(Callaghan)的正選陣容平均只有11.7頂喼帽，今屆賽事志在練兵；相反對手巴拿馬上仗以4比0大炒卡塔爾，是他們自從2013年8強戰6比1大炒古巴後，錄得在金盃的最大勝仗，今屆4戰已入10球。上仗中三元，並累計今屆已入4球的前鋒伊斯美迪亞斯(Isamel Diaz)，今場將跟已6球領先射手榜的美國箭頭捷西斯費拉拿(Jesus Ferreira)鬥射術