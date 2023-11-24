今日有咩波｜英超回歸即演榜首戰 曼城迎利物浦「大」激鬥

英超回來，即演榜首「大」戰！「藍月」曼城上輪出訪車路士，合演瘋狂入球騷；國際賽期完畢，藍月返回跨季英超15連勝的主場作靠山，遇上季內聯賽作客場場失波的利物浦，這場香港時間明晚頭場的榜首大戰，一於信數據，熱捧足智彩入球中位數2.5球「大」！(球賽編號FB8506，11月25日20:30開賽)

屈指一數，曼城對上一次在主場失分，已是去年12月底被愛華頓逼和1比1，之後累計在伊蒂哈德主場，連贏15場聯賽；其中13次更轟入對手最少2球，主場火力全開。剛過去的國際賽期，曼城有大量球員被徵召，其中神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)只踢了半場，而門將艾達臣摩拉斯(Ederson)更未有為巴西落場；幸好二人據報只屬輕傷，今戰均可趕及復出主場殺敵。對於開季英超主場5戰全勝共轟入16球的曼城，如今要爭取3分保住榜首，當然是大好消息。