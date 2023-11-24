今日有咩波｜英超回歸即演榜首戰 曼城迎利物浦「大」激鬥

英超回來，即演榜首「大」戰！「藍月」曼城上輪出訪車路士，合演瘋狂入球騷；國際賽期完畢，藍月返回跨季英超15連勝的主場作靠山，遇上季內聯賽作客場場失波的利物浦，這場香港時間明晚頭場的榜首大戰，一於信數據，熱捧足智彩入球中位數2.5球「大」！(球賽編號FB8506，11月25日20:30開賽)
屈指一數，曼城對上一次在主場失分，已是去年12月底被愛華頓逼和1比1，之後累計在伊蒂哈德主場，連贏15場聯賽；其中13次更轟入對手最少2球，主場火力全開。剛過去的國際賽期，曼城有大量球員被徵召，其中神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)只踢了半場，而門將艾達臣摩拉斯(Ederson)更未有為巴西落場；幸好二人據報只屬輕傷，今戰均可趕及復出主場殺敵。對於開季英超主場5戰全勝共轟入16球的曼城，如今要爭取3分保住榜首，當然是大好消息。
利物浦作客遠不及主場
對手利物浦今屆主強客弱，英超主場6戰全勝，包括上輪3球大炒賓福特；不過客場表現就不敢恭維，開季6輪場場失波，近期更聯賽作客3場不勝，包括苦戰逼和升班馬盧頓1比1。可幸紅軍眾將在國際賽期頗為爭氣，其中「大嘥鬼」達雲紐尼斯(Darwin Nunez)代表烏拉圭2場入3球、穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)為埃及在世盃外鬥吉布堤更來個大四喜；而路易斯迪亞斯(Luis Diaz)亦為哥倫比亞梅開二度反勝巴西，進攻鐵三角腳風大順，球隊暫時只距曼城1分，今場贏波即季內初上榜首，決心昭然！
曼城快翼杜古衝擊力強
近2輪英超共在般尼茅夫及車路士身上轟入10球的曼城，近季各項賽事計主場4鬥利物浦，每場「總入球」至少出現4球，兩軍絕無欺場；包括上季曾在福地4比1反勝利物浦，贏來兵不血刃。
快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)今季加盟後，曼城在左路側擊及快速反擊上，威脅力猶勝英格蘭重將基亞利殊(Jack Grealish)，杜古今戰遇上向來擅攻不擅守的紅軍右路重將阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)，隨時成為勝負的關鍵，入球騷一觸即發！