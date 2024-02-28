今日有咩波｜英足盃作客征森林 曼聯有力贏波過關

英足盃第5圈，諾定咸森林今夜迎戰曼聯。在聯賽下游掙扎的森林，對上兩圈英足盃過關說服力不足，相反貴為上屆亞軍的「紅魔」曼聯，近期作客5戰全勝，爭盃決心足，可捧客勝！(球賽編號FB2177，2月29日03:45開賽)

森林今屆在英足盃所遇的對手，只是英甲的黑池與英冠的布里斯托城，但偏偏上述兩圈首戰都未分高下；其中上圈淘汰布里斯托城，重賽在主場出擊亦要鬥到互射12碼才過關，第5圈抽中鬥曼聯，看來將是實力大考驗。

近期森林表現大起大落，聯賽雖曾憑艾禾尼爾(Taiwo Awoniyi)和赫臣奧度爾(Callum Hudson-Odoi)入球，主場2比0氣走韋斯咸；但遇上紐卡素與維拉，卻先後輸2比3及2比4，聯賽失球數字嚴重高企。由於愛華頓剛上訴成功，少扣4分；隨即令森林跌落英超尾4，看來下半季首要任務應是護級保命。