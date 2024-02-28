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波經
2024-02-28 04:29:55
日報

今日有咩波｜英足盃作客征森林 曼聯有力贏波過關

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諾定咸森林
諾定咸森林

英足盃第5圈，諾定咸森林今夜迎戰曼聯。在聯賽下游掙扎的森林，對上兩圈英足盃過關說服力不足，相反貴為上屆亞軍的「紅魔」曼聯，近期作客5戰全勝，爭盃決心足，可捧客勝！(球賽編號FB2177，2月29日03:45開賽)

 

森林今屆在英足盃所遇的對手，只是英甲的黑池與英冠的布里斯托城，但偏偏上述兩圈首戰都未分高下；其中上圈淘汰布里斯托城，重賽在主場出擊亦要鬥到互射12碼才過關，第5圈抽中鬥曼聯，看來將是實力大考驗。

近期森林表現大起大落，聯賽雖曾憑艾禾尼爾(Taiwo Awoniyi)和赫臣奧度爾(Callum Hudson-Odoi)入球，主場2比0氣走韋斯咸；但遇上紐卡素與維拉，卻先後輸2比3及2比4，聯賽失球數字嚴重高企。由於愛華頓剛上訴成功，少扣4分；隨即令森林跌落英超尾4，看來下半季首要任務應是護級保命。

曼聯

曼聯去仗英超被絕殺，今場對森林必定更賣力。

曼聯
曼聯

海倫未傷愈

對手紅魔近期有大紅人海倫(Rasmus Højlund)養傷，利辛度馬天尼斯(Lisandro Martínez)、勞基梳爾(Luke Shaw)等多名守衛亦倦勤，上輪聯賽主場爆冷不敵富咸，頗多不利消息。幸好，球隊已在各項賽事作客5連勝，對上兩圈淘汰韋根與紐波特郡贏得輕鬆；雖然後顧英超曼市打吡，預期曼聯亦不會在今戰盃賽放軟手腳，以免打擊士氣。

客軍仍以拉舒福特(Marcus Rashford)、般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)合作攻堅；尚有後備殺手麥湯米尼(Scott McTominay)以備不時之需，有望憑較佳個人質素贏波，躋身8強。

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利物浦超殘陣迎修咸頓

至於剛在英聯盃封王的利物浦，同晚回師主場迎戰英冠修咸頓。利物浦傷兵滿營，英聯盃決賽鬥車路士再有中場賴恩格雲貝治(Ryan Gravenberch)傷出，正當兩大射手穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)和達雲紐尼斯(Darwin Núñez)仍未能復出；預期今戰有更多年輕小將上陣，半力出戰遇上圈鬥到重賽才擊敗屈福特晉級的修咸頓，雙方差距未必太多，宜先吼「入球」細！(球賽編號FB2178，2月29日04:00開賽)

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