今日有咩波｜西甲打吡 皇馬大有「基」

今晚西甲補賽上演聯賽次席的皇家馬德里，作客基達菲的馬德里打吡。「銀河艦隊」雖然挾聯賽5連勝而臨，但其實近期防線甩漏多多；碰上基達菲雙箭頭格連活特(Mason Greenwood)與馬約萊爾(Borja Mayoral)越戰越勇。兩軍對攻格局，足智彩開出入球中位數[2.5]球，「大」值博！ (球賽編號FB1043，2月2日04:00開賽)

皇馬目前以21戰54分排次席，較榜首基羅納少1分及少踢1場，換句話說今場贏波便可再做「一哥」，鬥志無疑。該隊上仗西甲以2比1反勝拉斯彭馬斯，聯賽累計5連勝；但要注意的是，皇馬連同盃賽，各項賽事近6場都有失波，喜與對手鬥攻，每場「總入球」最少3球，防線猶如中門大開，捧場有一定戒心。