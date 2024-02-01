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波經
2024-02-01 04:29:56
日報

今日有咩波｜西甲打吡 皇馬大有「基」

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皇家馬德里 皇馬

今晚西甲補賽上演聯賽次席的皇家馬德里，作客基達菲的馬德里打吡。「銀河艦隊」雖然挾聯賽5連勝而臨，但其實近期防線甩漏多多；碰上基達菲雙箭頭格連活特(Mason Greenwood)與馬約萊爾(Borja Mayoral)越戰越勇。兩軍對攻格局，足智彩開出入球中位數[2.5]球，「大」值博！ (球賽編號FB1043，2月2日04:00開賽)

皇馬目前以21戰54分排次席，較榜首基羅納少1分及少踢1場，換句話說今場贏波便可再做「一哥」，鬥志無疑。該隊上仗西甲以2比1反勝拉斯彭馬斯，聯賽累計5連勝；但要注意的是，皇馬連同盃賽，各項賽事近6場都有失波，喜與對手鬥攻，每場「總入球」最少3球，防線猶如中門大開，捧場有一定戒心。

當然，皇馬擁有的是超強鋒線，包括巴西國腳雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、洛迪高高斯(Rodrygo Goes)及老將祖斯奴(Joselu)都是把握力強之輩；更重要是英格蘭中場祖迪比寧咸(Jude Bellingham)，今場波監刑滿復出，此子今季在聯賽已入14球，有他在陣，基本就是皇馬的入球保證。

對手基達菲今季表現令人喜出望外，上輪西甲以2比0擊敗CF格蘭納達，終止3場聯賽不勝走勢，穩居中游；主帥波達拉斯(Jose Bordalas)雖然聲稱不會談論爭逐歐洲賽的資格，但現實卻肯定會領軍力爭佳績，爭取更高排名。

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格連活特西甲狀態回升

來自曼聯的借將翼鋒格連活特，上仗聯賽又入世界波，這位22歲的英格蘭球星，已經完全融入球隊；現時在西甲累積攻入4球及4次助攻；而其前鋒拍檔馬約萊爾已在西甲取得14球，二人合作無間，主場更加會踢得積極，有力在皇馬防線找到破綻。今場針「鋒」相對，入球騷可期。

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