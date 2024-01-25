今日有咩波｜西維爾勢頹忙護級 馬體會西盃穩勝

西班牙盃8強壓軸好戲，今夜將演馬德里體育會主場對西維爾。一向踢盃賽特別醒神的西維爾，今季表現遠低於水平，目前更要忙於聯賽護級；主帥科利斯(Quique Flores)自上月接掌帥印後，暫未能扭轉頹勢，今戰造訪實力強大的馬體會，恐怕無力招架。足智彩開出「讓球」馬體會讓[0.5/1]球，上盤值捧。(球賽編號FB0761，1月26日04:00開賽)

西維爾過去在西盃曾5度稱霸，不過今季表現明顯跌watt，目前在西甲排名尾四，僅較護級安全線多1分。新帥科利斯自上月接掌帥印後，首度領軍出擊以3比0大炒CF格蘭納達；可是之後卻威勢不再，竟一口氣在聯賽錄得4連敗，包括上仗以1比5大敗於聯賽「一哥」基羅納腳下，士氣又被推落低谷。球隊近期僅有佳績，便是在上圈西盃以3比1擊敗基達菲晉級，但今戰對手馬體會，卻非基達菲可比。