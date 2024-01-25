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波經
2024-01-25 04:30:28
日報

今日有咩波｜西維爾勢頹忙護級 馬體會西盃穩勝

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西班牙盃

今日有咩波｜西維爾勢頹忙護級 馬體會西盃穩勝

西班牙盃8強壓軸好戲，今夜將演馬德里體育會主場對西維爾。一向踢盃賽特別醒神的西維爾，今季表現遠低於水平，目前更要忙於聯賽護級；主帥科利斯(Quique Flores)自上月接掌帥印後，暫未能扭轉頹勢，今戰造訪實力強大的馬體會，恐怕無力招架。足智彩開出「讓球」馬體會讓[0.5/1]球，上盤值捧。(球賽編號FB0761，1月26日04:00開賽)

西維爾過去在西盃曾5度稱霸，不過今季表現明顯跌watt，目前在西甲排名尾四，僅較護級安全線多1分。新帥科利斯自上月接掌帥印後，首度領軍出擊以3比0大炒CF格蘭納達；可是之後卻威勢不再，竟一口氣在聯賽錄得4連敗，包括上仗以1比5大敗於聯賽「一哥」基羅納腳下，士氣又被推落低谷。球隊近期僅有佳績，便是在上圈西盃以3比1擊敗基達菲晉級，但今戰對手馬體會，卻非基達菲可比。

曼聯小將漢尼拔成西維爾新力軍

人腳方面，門將迪米杜域剛戰勁失5球，信心平平；有指主力門將尼蘭特或可及時傷愈，但此子已缺陣兩個多月，狀態未在高水平。球隊今場會有中場保巴卡尼蘇馬爾波監刑滿復出，曼聯借將中場漢尼拔亦可候命，然而都非能主宰戰局之人；反而前鋒新星伊沙斯羅美路上圈西盃梅開二度，上仗聯賽亦有士哥，或是今場爭勝奇兵。

另一邊廂，上圈西盃與宿敵皇家馬德里激戰至加時，贏4比2的馬體會，成功報回西超盃一敗之辱，亦可繼續力爭第11度稱霸西盃。球隊近期狀態理想，上輪西甲以1比0小勝CF格蘭納達，入球功臣艾華路莫拉達今季各項賽事已入19球，腳風超順；由他與基沙文組成的鋒線火力強勁，無堅不摧，是今場的入球信心保證。

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