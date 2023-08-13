今日有咩波｜車仔缺攻擊主將 英超開咧「細」守利物浦(附英超首輪賽程)

2023/24年英超本周五開鑼，首周最強戲碼必屬在香港時間周日(13號)晚上，由車路士迎戰利物浦。「藍戰士」車路士新軍令人期待，可惜新加盟的法國前鋒尼干古(Christopher Nkunku)，早前勇戰傷膝要長休；遇上鋒強的利物浦，唯望靠穩守突擊跟對手周旋。足智彩開出入球大細中位數2.5球，可取入球「細」(球賽編號FB3790，8月13日23:30開賽)。

車路士今屆改由名帥普捷天奴(Mauricio Pochettino)領軍，致力將陣容進一步年輕化，今夏在球會賽5戰不敗，尤其箭頭、由維拉利爾加盟的尼高拉斯積臣(Nicholas Jackson)，配合史達寧(Raheen Sterling)、尼干古及新人卓古米卡(Chukwuemeka)威力初現；可惜球會賽5戰入3球的尼干古，上仗早段鬥多蒙特傷出，會方隨後宣布此子已接受半月板手術，要休息一段日子，預計烏克蘭快翼梅迪歷(Mykhaylo Mudryk)今場頂上擔正。

可幸車路士中後場仍深具實力，由上屆季中重金來投的阿根廷新星安素費南迪斯(Enzo Fernandez)，跟「土炮」干加歷查(Conor Gallagher)合組的中場中路應該可靠；加上「紅藍」兩軍近6次對賽，法定時間全和收場，包括近4戰0比0，勝負難料。

車路士 對 利物浦數據及分析

車路士 對 利物浦賠率