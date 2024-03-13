今日有咩波｜連場報捷 防線堅固 國米無懼襲馬體會

今夜歐聯16強次回合重頭戲，馬德里體育會再鬥國際米蘭。馬體會近況低迷，首回合出訪米蘭全場無法取得任何中目標射門，終以0比1敗走；相反國米勇況持續，踏入2024年各項賽事更是13戰全勝，守力尤其極穩，作客有權再贏！(球賽編號FB3149，3月14日04:00開賽)

馬體會核心基沙文(Antoine Griezmann)、後衛老大哥荷西基文尼斯(José María Giménez)與艾斯派古達(César Azpilicueta)相繼養傷，球隊打擊甚大，近期入少失多。首回合出訪國際米蘭，馬體會全場下風，若非門神奧比歷(Jan Oblak)身手不凡，球隊不只輸1球；球隊剛戰西甲更以0比2不敵下游的卡迪斯，計近5戰只嘗一勝，今夜慎防一如西盃4強被畢爾包淘汰的命運一樣，馬體會當時首回合落後1球、次回合焗攻招致大敗收場。

國米2024年全勝

踏入2024年，國際米蘭13戰全勝，防線只失5球，無懈可擊；上輪聯賽作客博洛尼亞，隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martínez)等主力被收起，但球隊半力出戰，仍憑年輕中堅恩比錫克(Yann Bisseck)一箭定江山，客場既擅穩中求勝，今場到訪大都會球場，夫添出擊不會留手。

多蒙特有態挫燕豪芬可期

同晚另一場，燕豪芬(PSV)首回合憑老隊長盧克迪莊(Luuk de Jong)射入12碼，主場1比1逼和多蒙特；今場主客對調，由「蜜蜂兵團」多蒙特主場。(球賽編號FB3148，3月14日04:00開賽) PSV今屆歐聯分組賽作客，只曾反勝最後9人應戰的西維爾3比2，出訪阿仙奴就曾慘吞4蛋。回巢的翼鋒夏榮羅辛奴(Hirving Lozano)，不復當年勇；好波之人路亞蘭治(Noa Lang)，更因傷關係提早收咧，球隊整季由老隊長獨撐鋒線，而上輪聯賽出訪弱旅伊高斯，亦僅憑巴塞借將達斯(Sergiño Dest)射入世界波1球險勝，表現平平。

相反多蒙特上輪德甲作客雲達不來梅贏2比1，聯賽連捷。「蜜蜂兵團」能在死亡之組力壓巴黎聖日耳門、AC米蘭與紐卡素首名出線，確認在歐戰進步；今場回師強大主場擺下擂台，可以熱捧！

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