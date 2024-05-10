今日有咩波｜防線崩潰 陣容超殘 紅魔難阻兵工廠爭霸

英超周日晚爆發傳統大戰，「紅魔」曼聯硬撼「兵工廠」阿仙奴。紅魔防線近期大鬧兵荒，中前場亦有多名主力受傷患困擾；上仗聯賽殘陣出擊已潰不成軍，今場遇上全速爭霸的兵工廠，紅魔單靠奧脫福主場勢難抵擋，必捧客勝！(球賽編號FB6156，5月12日23:30開賽)

曼聯上仗超殘陣應戰，幾大中路守將哈利馬古尼、華拉尼、域陀連迪路夫、利辛度馬天尼斯全部受傷，就連小將甘華拿亦同時缺陣，被逼以莊尼伊雲斯夥拍防守中場卡斯米路做「替工」扼守中路。中前場幾大主力般奴費南迪斯、拉舒福特、麥湯米尼悉數倦勤，最終慘吞水晶宮4蛋，表現備受外界大肆抨擊。

曼聯失球停不了

縱然紅魔仍要為來屆歐戰席位而努力，稍後亦要與曼城爭奪英足盃；奈何計近6輪聯賽勁失15球，防線千瘡百孔，今戰尚要硬撼入球停不了的兵工廠，看來門將奧拿拿會忙個不停。