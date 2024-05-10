今日有咩波｜防線崩潰 陣容超殘 紅魔難阻兵工廠爭霸

英超周日晚爆發傳統大戰，「紅魔」曼聯硬撼「兵工廠」阿仙奴。紅魔防線近期大鬧兵荒，中前場亦有多名主力受傷患困擾；上仗聯賽殘陣出擊已潰不成軍，今場遇上全速爭霸的兵工廠，紅魔單靠奧脫福主場勢難抵擋，必捧客勝！(球賽編號FB6156，5月12日23:30開賽)
曼聯上仗超殘陣應戰，幾大中路守將哈利馬古尼、華拉尼、域陀連迪路夫、利辛度馬天尼斯全部受傷，就連小將甘華拿亦同時缺陣，被逼以莊尼伊雲斯夥拍防守中場卡斯米路做「替工」扼守中路。中前場幾大主力般奴費南迪斯、拉舒福特、麥湯米尼悉數倦勤，最終慘吞水晶宮4蛋，表現備受外界大肆抨擊。
曼聯失球停不了
縱然紅魔仍要為來屆歐戰席位而努力，稍後亦要與曼城爭奪英足盃；奈何計近6輪聯賽勁失15球，防線千瘡百孔，今戰尚要硬撼入球停不了的兵工廠，看來門將奧拿拿會忙個不停。
兵工廠上仗憑布卡約沙卡、李安度杜沙特與迪格蘭賴斯建功，主場3比0輕取般尼茅夫，計近4戰聯賽全勝轟入13球，持續大勇，誓跟「藍月」鬥到最後。儘管阿仙奴本輪前仍較曼城多失2分，聯賽全勝亦不排除會徒勞無功；但相信一眾廠將一條心拼到底，遇上殘陣、士氣低迷的曼聯，阿仙奴客勝穩開。
曼城衛冕之路遇富咸
爭霸仍列大熱的曼城，明晚頭場先出訪富咸，贏波即可重上榜首。藍月上仗憑射手艾寧夏蘭特大四喜，主場5比1大炒狼隊，聯賽6連勝轟入24球。對手富咸上仗出訪賓福特踢成0比0，近期鋒力麻麻但勝在防守稱職；奈何對賽往績太差，最近12次英超鬥曼城，富咸全敗，加上早已上岸，無欲無求，主場難擋曼城全力開火搶3分！ (球賽編號FB6157，5月11日19:30開賽)
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