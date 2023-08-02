今日有咩波｜阿仙奴主場迎摩納哥 「大」愛酋長盃

上次打真軍勇挫巴塞隆拿的阿仙奴，今天香港時間深夜返回主場，在酋長盃迎戰法甲摩納哥，以主隊一向對此盃的認真態度，贏面仍高；不過始終預計在賽事中會大幅輪換陣容，主隊防守又未算穩陣，今場入球「大」更值博(8月3日01:00開賽)。

「兵工廠」阿仙奴之前在美國錄得2勝1負共入10球，其中最後一戰以5比3擊敗半場換走全部正選11人的巴塞隆拿，勇悍得賽後令對方教練沙維指對手像在踢歐聯比賽，足見阿仙奴大軍作戰態度認真。再者，今戰是球隊今夏暫用2億英鎊擴軍後，首度跟主場球迷見面；以該隊在此盃7屆6度封王，包括上屆以6比0大炒西維爾，看來今場又會不斷輪換，全力發炮。 不過要留意是該隊後顧下周日(6號)社區盾鬥曼城，主帥阿迪達必定更為看重，今夜出場主力的分鐘未必多；其中上仗鬥巴塞隆拿因小腿有輕傷、未有出場的1億英鎊中場迪格蘭賴斯(Decaln Rice)，能否在今戰作主場「地標戰」成為焦點。另外，該隊近日傳出欲羅致賓福特門將大衛拉耶(David Raya)，可見阿迪達對由藍斯達爾(Aaron Ramsdale)領導的防線，未感滿意。

摩納哥隊長傳投車路士

對手摩納哥上屆在法甲排第6，今夏由前慕遜加柏主帥亨達(Hutter)走馬上任；對上兩仗球會賽分別作客意甲博洛尼亞及來屆升班馬熱拿亞，派出兩隊人分途作賽，結果勝負各1，兩場都有失波。球隊最大打擊是鬥熱拿亞輸0比1時，戴上隊長臂章的法國國腳中堅阿素迪沙斯(Axel Disasi)，正被車路士重金挖角，可能已為摩納哥完成最後一戰。

客軍今夏暫時重要收購只是從薩爾斯堡簽得瑞士門將高漢(Kohn)，而前線仍由射手賓耶達(Ben Yeddar)擔大旗，配合禾蘭(Kevin Volland)及高路雲(Alesandor Golovin)攻堅，屬性一向攻強守弱，今場應是一場娛樂性豐富的鬥攻比賽。