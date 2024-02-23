今日有咩波｜阿仙奴紐卡素 對攻博「大」

周末英超好戲連場，其中「三哥」阿仙奴將會明晚深夜迎戰紐卡素。「兵工廠」阿仙奴雖然剛在歐聯失利，但近期在英超戰場卻連場大數對手，下周毋須一周雙賽兼顧歐戰下，為保持爭標機會，預期今戰一定傾力盡拚；對手「黑白兵團」紐卡素入得失得，近期一再與對手合演入球騷，今場入球「大」戰可期！(球賽編號FB1932，2月25日04:00開賽)
兵工廠剛戰歐聯作客「臨尾香」，0比1喪師葡超波圖，但近期在英超卻連場報捷，聯賽5連勝勁入21球，一對翼鋒加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)和布卡約沙卡(Bukayo Saka)，以及隊長馬田奧迪加特(Martin Ødegaard)狀態大勇。由於前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)仍在養傷，預期腳風亦順的翼鋒李安度杜沙特(Leandro Trossard)仍會繼續串演中鋒。
紐卡素前線殘缺
「黑白兵團」雖然傷兵不停，但近7輪英超「總入球」最少4球，入得失得。上輪聯賽鬥般尼茅夫，紐卡素一對箭頭哥林威爾遜(Callum Wilson)及阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)又因傷齊缺陣；但球隊在兩度落後的劣勢下，憑再度串演中鋒的安東尼哥頓(Anthony Gordon)，以及大後備馬特列治(Matt Ritchie)取得入球，2比2逼和對手。紐卡素近期入球球員分布廣泛，一對防守中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimarães)、桑恩朗達夫(Sean Longstaff)，以及中堅法比安舒哈(Fabian Schär)，均試過單場梅開二度，令人防不勝防，今場無懼作客倫敦。
阿仙奴沒有後顧
阿仙奴對上2輪英超主場分別以5比0大炒水晶宮及3比1勇挫「一哥」利物浦，酋長球場威力無窮；歐聯16強次回合鬥波圖的復仇戰，3月中才會舉行，今戰當然毋須留力，全力為爭霸追分。紐卡素對上2輪英超作客，3比1勇挫阿士東維拉、3比2力克諾定咸森林，連場殘陣照交出不俗成績，預期今戰不會有悶場，激戰可期！