今日有咩波｜阿仙奴紐卡素 對攻博「大」

周末英超好戲連場，其中「三哥」阿仙奴將會明晚深夜迎戰紐卡素。「兵工廠」阿仙奴雖然剛在歐聯失利，但近期在英超戰場卻連場大數對手，下周毋須一周雙賽兼顧歐戰下，為保持爭標機會，預期今戰一定傾力盡拚；對手「黑白兵團」紐卡素入得失得，近期一再與對手合演入球騷，今場入球「大」戰可期！(球賽編號FB1932，2月25日04:00開賽)

兵工廠剛戰歐聯作客「臨尾香」，0比1喪師葡超波圖，但近期在英超卻連場報捷，聯賽5連勝勁入21球，一對翼鋒加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)和布卡約沙卡(Bukayo Saka)，以及隊長馬田奧迪加特(Martin Ødegaard)狀態大勇。由於前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)仍在養傷，預期腳風亦順的翼鋒李安度杜沙特(Leandro Trossard)仍會繼續串演中鋒。