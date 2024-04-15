今日有咩波｜阿特蘭大回勇 主勝笑「納」

射手施卡馬卡(Sacmacca)上仗鬥紅軍梅開二度，這位25歲射手今季由韋斯咸回歸意甲，近期重現射手本色，各項賽事近7次上陣入6球；在領軍踢法一向進取的阿特蘭大主帥加斯柏連尼(Gasperini)手下，重新起飛，今場與潛質優厚的前鋒基迪拿尼(Ketelaere)合作，又會是入球保證。

阿特蘭大在歐霸8強首回合爆冷作客贈英超爭霸分子利物浦3蛋而歸，晉級形勢大好，即使本周中仍要在主場出戰次回合，但在意甲仍要搶前列位置，相信不會過分留力。

剛在歐霸作客大炒利物浦的阿特蘭大，今晚回到意甲迎戰護級分子維羅納；憑強勁氣勢及較佳實力，加上對賽優勢，熱捧主勝。(球賽編號FB4686，4月16日02:45開賽)

當然，球隊今場會有後衛沙柏哥斯達(Zappacosta)及中場迪魯恩(de Roon)因累積黃牌夠數停賽，但仍有足夠替補；何況對手火力普通，主隊大可繼續以攻為守，恃聯賽主場近8戰7勝，以及近6次對賽5勝的優勢，不難拿下3分。

下游分子維羅納現時僅較護級安全線多1分，但該隊近3場聯賽1和2負，共失6球；加上兩大中場重心蘇奧沙達(Serdar)與安德列杜達(Duda)同因累計黃牌夠數，今場坐波監，中場實力再削，今夜只求輸少當贏。

費倫鬥熱拿亞演中游對決

同晚另一場中游對決，費倫天拿主場對熱拿亞。「紫衣兵團」近期狀態反覆，連續4戰聯賽不勝；加上上仗歐協聯僅與柏辛域陀尼亞互交白卷，今戰都要為周中次回合留力，面對近3場聯賽不敗的熱拿亞，寧撐客軍坐和望贏。(球賽編號FB4709，4月16日00:30開賽)