今日有咩波｜阿積士迎維拉 歐協聯對攻格

歐協聯16強首回合今夜焦點大戰，阿積士迎戰阿士東維拉。阿積士上圈鬥波杜基林特，最終戰至加時淘汰對手，防線不穩問題長期持續；維拉近仗在英超喜跟對手演入球騷，同樣攻強守弱，今場可捧「入球」大！(球賽編號FB2866，3月8日01:45開賽)
今季再三易帥的阿積士，季初一度淪落至榜尾，幸好這支昔日班霸季中已重拾正軌，更引入前利物浦隊長佐敦軒達臣，目前已殺上荷甲第5位。不過球隊近況稍見回落，上仗荷甲憑前鋒巴路比、中場簡尼夫泰萊建功，主場2比0擊敗烏勒德支，才是近5輪聯賽的首勝；但計近9戰主場5勝4和，地頭出擊，當然未許輕辱。
他們由歐霸分組賽降格出戰歐協聯，上圈淘汰圈附加賽遇上挪超的波杜基林特，晉級過程比預期艱辛；首回合先主場出擊，在兩球落後的劣勢下，憑完場前連下兩城才驚險扳平。次回合被挪超對手1比1逼和後，最終僅憑中場簡尼夫泰萊加時建奇功過關，今場對手實力大幅增強下，主隊防線考驗更大。
維拉今季在歐協聯分組賽有超班之感，首名出線直入16強，但兩鬥荷甲「四哥」阿爾克馬爾亦有失波。該隊在英超表現持續出色，累計3連勝，但贏富咸、諾定咸森林及盧頓等中下游分子，入9球失5球，已反映球隊以攻為守的進取踢法。
屈堅斯大熟大勇
維拉射手奧尼屈堅斯上仗英超梅開二度，不單近3仗英超入5球，個人累計在聯賽已攻入16球，創個人在頂級聯賽新高；在今屆歐協聯亦已入5球，今場不論雙箭頭拍檔是泰利文斯或里安拜尼，同樣深具威力，必令阿積士守將忙個不停。