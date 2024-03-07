今日有咩波｜阿積士迎維拉 歐協聯對攻格

歐協聯16強首回合今夜焦點大戰，阿積士迎戰阿士東維拉。阿積士上圈鬥波杜基林特，最終戰至加時淘汰對手，防線不穩問題長期持續；維拉近仗在英超喜跟對手演入球騷，同樣攻強守弱，今場可捧「入球」大！(球賽編號FB2866，3月8日01:45開賽)

今季再三易帥的阿積士，季初一度淪落至榜尾，幸好這支昔日班霸季中已重拾正軌，更引入前利物浦隊長佐敦軒達臣，目前已殺上荷甲第5位。不過球隊近況稍見回落，上仗荷甲憑前鋒巴路比、中場簡尼夫泰萊建功，主場2比0擊敗烏勒德支，才是近5輪聯賽的首勝；但計近9戰主場5勝4和，地頭出擊，當然未許輕辱。