今日有咩波｜馬體會未回氣 難擋大勇巴塞

兩支剛在歐聯齊齊晉級的西甲勁旅馬德里體育會與巴塞隆拿，周日深夜將在聯賽狹路相逢，其中馬體會剛戰跟國際米蘭激鬥120分鐘，再靠互射12碼才取勝，體力消耗巨大；今場面對多一天休息兼實力佔先的巴塞，寧撐客軍坐和望贏(球賽編號FB3289，3月18日04:00開賽)。

本輪前在西甲排第4的馬體會，與第3位巴塞相距6分，要追上前列不易；目前更重要是確保前4，但一直被第5位的畢爾包緊貼。馬體會近期表現飄忽，上輪西甲竟然作客以0比2不敵弱旅卡迪斯，雖然之後在歐聯被睇淡下爆冷淘汰了國米，但耗力極多；剛傷愈回歸的前鋒基沙文(Antoine Griezmann)上陣搏殺超過100分鐘，部份主力更要踢足連補時逾120分鐘，今場要及時回氣絕不容易。