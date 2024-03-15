今日有咩波｜馬體會未回氣 難擋大勇巴塞

兩支剛在歐聯齊齊晉級的西甲勁旅馬德里體育會與巴塞隆拿，周日深夜將在聯賽狹路相逢，其中馬體會剛戰跟國際米蘭激鬥120分鐘，再靠互射12碼才取勝，體力消耗巨大；今場面對多一天休息兼實力佔先的巴塞，寧撐客軍坐和望贏(球賽編號FB3289，3月18日04:00開賽)。
本輪前在西甲排第4的馬體會，與第3位巴塞相距6分，要追上前列不易；目前更重要是確保前4，但一直被第5位的畢爾包緊貼。馬體會近期表現飄忽，上輪西甲竟然作客以0比2不敵弱旅卡迪斯，雖然之後在歐聯被睇淡下爆冷淘汰了國米，但耗力極多；剛傷愈回歸的前鋒基沙文(Antoine Griezmann)上陣搏殺超過100分鐘，部份主力更要踢足連補時逾120分鐘，今場要及時回氣絕不容易。
巴塞小將古巴斯踢法成熟
巴塞隆拿近期狀態平穩出色，上仗聯賽以1比0小勝馬略卡，近4場聯賽3勝1和；周中歐聯更以3比1輕勝意甲冠軍拿玻里，當中近期得到重用的小將中堅古巴斯(Pau Cubarsi)，全場將意甲第一神鋒域陀奧森漢(Victor Osimhen)守得「一戙都冇」，贏盡讚賞。此子無論防守及策動進攻都極度高質，被視為巴塞未來新希望。鋒線上則繼續有羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)與耶馬爾(Lamine Yamal)「老嫩組合」支撐，球隊攻守兼備，休息時間較多，今場打硬仗料佔上風。
另邊廂，聯賽「一哥」皇家馬德里明晚先作客中游的奧沙辛拿。主隊奧沙辛拿上仗聯賽吞下基羅納兩蛋，之前聯賽4場不敗走勢告終，恐怕洩氣。皇馬雖然續有祖迪比寧咸(Jude Bellingham)停賽，但在巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)等勇將壓陣下，不難憑超班實力再添3分。(3月16日23:15開賽)
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