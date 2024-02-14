今日有咩波｜麥巴比養精蓄銳打歐聯 PSG主場勢破皇蘇

PSG今屆歐聯分組賽6戰只得8分，僅以較佳對賽成績力壓AC米蘭驚險躋身淘汰賽；但期間主場2球淨勝多蒙特、3球大炒AC米蘭，已證明一切。計最近8輪法甲，該隊豪取7勝1和佳績，火力不缺；目前球隊已在法甲拋離次席的尼斯多達11分，下半季料可全神貫注，強攻從未嘗過封王滋味的歐聯戰線上。

上輪聯賽收起主力

該隊上輪聯賽鬥里爾，主帥安歷基(Luis Enrique)將3大主力包括射手基利安麥巴比(Kylian Mbappé)、隊長馬昆賀斯(Marquinhos)與門神基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)收起；戰畢非國盃的右閘阿舒拉夫(Achraf Hakimi)只後備上陣，但仍憑一對箭頭干卡路(Gonçalo Ramos)與高路梅安尼(Randal Kolo Muani)建功，輕鬆反勝3比1，今戰留守福地兼精銳盡出，當然希望打鐵趁熱，傾力再勝！

皇蘇攻力疲弱

對手皇蘇在歐聯分組賽以不敗姿態力壓意甲班霸國際米蘭首名出線，令人驚喜；但6輪分組賽只入7球，近期更連場啞火，最近3場西甲及1場西盃竟一球不入。隊長奧耶沙巴爾(Mikel Oyarzabal)近季備受嚴重傷患困擾，影響表現；雖然完成亞洲盃不久的久保建英(Takefusa Kubo)，上輪聯賽1球不敵奧沙辛拿時已後備登場，但球隊近戰表現低迷，久保建英一人難扭轉球隊頹勢。