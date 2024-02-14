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波經
2024-02-14 04:30:12
日報

今日有咩波｜麥巴比養精蓄銳打歐聯 PSG主場勢破皇蘇

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歐聯16強首回合 歐聯16強首回合

歐聯16強首回合今晚續戰兩場，其中巴黎聖日耳門(PSG)主場鬥皇家蘇斯達。PSG剛戰聯賽收起部份主力下，仍然輕鬆反勝里爾；適逢客軍近期啞火，PSG先在主場出擊，必欲乘勇先下手為強，主勝必捧！(球賽編號FB1540，2月15日04:00 開賽)

PSG今屆歐聯分組賽6戰只得8分，僅以較佳對賽成績力壓AC米蘭驚險躋身淘汰賽；但期間主場2球淨勝多蒙特、3球大炒AC米蘭，已證明一切。計最近8輪法甲，該隊豪取7勝1和佳績，火力不缺；目前球隊已在法甲拋離次席的尼斯多達11分，下半季料可全神貫注，強攻從未嘗過封王滋味的歐聯戰線上。

上輪聯賽收起主力

該隊上輪聯賽鬥里爾，主帥安歷基(Luis Enrique)將3大主力包括射手基利安麥巴比(Kylian Mbappé)、隊長馬昆賀斯(Marquinhos)與門神基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)收起；戰畢非國盃的右閘阿舒拉夫(Achraf Hakimi)只後備上陣，但仍憑一對箭頭干卡路(Gonçalo Ramos)與高路梅安尼(Randal Kolo Muani)建功，輕鬆反勝3比1，今戰留守福地兼精銳盡出，當然希望打鐵趁熱，傾力再勝！

皇蘇攻力疲弱

對手皇蘇在歐聯分組賽以不敗姿態力壓意甲班霸國際米蘭首名出線，令人驚喜；但6輪分組賽只入7球，近期更連場啞火，最近3場西甲及1場西盃竟一球不入。隊長奧耶沙巴爾(Mikel Oyarzabal)近季備受嚴重傷患困擾，影響表現；雖然完成亞洲盃不久的久保建英(Takefusa Kubo)，上輪聯賽1球不敵奧沙辛拿時已後備登場，但球隊近戰表現低迷，久保建英一人難扭轉球隊頹勢。

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拜仁士氣受挫難穩勝拉素

同晚另一場賽事，拉素主場惡鬥拜仁慕尼黑(球賽編號FB1541，2月15日04:00 開賽)。拉素今屆3輪歐聯主場分組賽，豪取2勝1和佳績；而上仗意甲作客3比1擊敗卡利亞里，隊長恩莫比尼(Ciro Immobile)更取得人生第200個意甲入球，球隊及時反彈。相反，對手拜仁今屆6輪歐聯分組賽雖取5勝1和佳績，作客更是3戰全勝；奈何近期球隊備受嚴重傷兵問題困擾，兩匹快馬艾方素戴維斯(Alphonso Davies)與京士利高文(Kingsley Coman)齊齊養傷。最不利是上仗德甲榜首大戰，拜仁慘吞利華古遜3蛋，士氣受挫，今場危機四伏。

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