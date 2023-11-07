今日有咩波｜5連勝場場入3球 PSG贏波無「蘭」度

歐聯死亡F組重頭戲，AC米蘭在香港時間今晚深夜迎戰巴黎聖日耳門(PSG)，以紅黑兵團近期弱勢，在主場聖西路亦難以抗衡近期火力全開的PSG。足智彩今場開出讓球，巴黎聖日耳門讓[0/0.5]球，照撐客軍雙殺對手(球賽編號FB8109，11月8日04:00開賽)。

上屆歐聯4強分子AC米蘭，在歐聯3戰只得2分兼一球不入，包括上輪作客PSG慘吞3蛋，出線告急；但「紅黑兵團」頹勢未止，上仗聯賽主場0比1不敵烏甸尼斯，累計近4戰僅取1和3負劣績。負責左路攻守的絕對主力迪奧靴南迪斯(Theo Hernandez)、一對中堅皮爾卡魯魯(Pierre Kalulu)、卡積亞(Simon Kjaer)近期均受傷，大大影響防守能力。快馬拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)腳風欠順，陷個多月入球荒；前線僅靠37歲老將基奧特(Olivier Giroud)撐場，攻守俱弱。

麥巴比領PSG重拾入球方程式

相反，PSG上輪歐聯憑3大進攻好手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)、高路梅安尼(Randal Kolo Muani)與李康仁建功，大炒AC米蘭，現時3戰6分；南韓國腳李康仁亦在上輪聯賽3球輕取蒙彼利埃時先開紀錄，腳風正順。球隊近期走勢凌厲，各項賽事5連勝、場場入3球，整體表現全面，中場新星薩利艾馬利(Warren Zaire-Emery)上輪歐聯交出2次助攻；上輪聯賽鬥蒙彼利埃，輪到右閘阿舒拉夫(Achraf Hakimi)貢獻2次助攻，進攻立體，防不勝防，遇上力不從心的A米，單以快速突擊，足以制勝，在死亡E組脫頹而出。

同組另一場大戰，多蒙特迎戰3戰同得4分的紐卡素(球賽編號FB8106，11月8日01:45開賽)。「蜜蜂兵團」多蒙特上輪歐聯雖憑中場菲歷斯尼美查(Felix Nmecha)一箭定江山，作客1比0氣走紐卡素；但近2輪聯賽卻勁失7球，包括剛戰主場慘吞拜仁慕尼黑4蛋，防線嚴重不穩。