熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 G-DRAGON 張致恒 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-11-07 04:29:59
日報

今日有咩波｜5連勝場場入3球 PSG贏波無「蘭」度

分享：
巴黎聖日耳門 PSG

歐聯死亡F組重頭戲，AC米蘭在香港時間今晚深夜迎戰巴黎聖日耳門(PSG)，以紅黑兵團近期弱勢，在主場聖西路亦難以抗衡近期火力全開的PSG。足智彩今場開出讓球，巴黎聖日耳門讓[0/0.5]球，照撐客軍雙殺對手(球賽編號FB8109，11月8日04:00開賽)。

Ad Block

上屆歐聯4強分子AC米蘭，在歐聯3戰只得2分兼一球不入，包括上輪作客PSG慘吞3蛋，出線告急；但「紅黑兵團」頹勢未止，上仗聯賽主場0比1不敵烏甸尼斯，累計近4戰僅取1和3負劣績。負責左路攻守的絕對主力迪奧靴南迪斯(Theo Hernandez)、一對中堅皮爾卡魯魯(Pierre Kalulu)、卡積亞(Simon Kjaer)近期均受傷，大大影響防守能力。快馬拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)腳風欠順，陷個多月入球荒；前線僅靠37歲老將基奧特(Olivier Giroud)撐場，攻守俱弱。

巴黎聖日耳門 麥巴比 李康仁 巴黎聖日耳門 麥巴比 巴黎聖日耳門 李康仁

麥巴比領PSG重拾入球方程式

相反，PSG上輪歐聯憑3大進攻好手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)、高路梅安尼(Randal Kolo Muani)與李康仁建功，大炒AC米蘭，現時3戰6分；南韓國腳李康仁亦在上輪聯賽3球輕取蒙彼利埃時先開紀錄，腳風正順。球隊近期走勢凌厲，各項賽事5連勝、場場入3球，整體表現全面，中場新星薩利艾馬利(Warren Zaire-Emery)上輪歐聯交出2次助攻；上輪聯賽鬥蒙彼利埃，輪到右閘阿舒拉夫(Achraf Hakimi)貢獻2次助攻，進攻立體，防不勝防，遇上力不從心的A米，單以快速突擊，足以制勝，在死亡E組脫頹而出。

同組另一場大戰，多蒙特迎戰3戰同得4分的紐卡素(球賽編號FB8106，11月8日01:45開賽)。「蜜蜂兵團」多蒙特上輪歐聯雖憑中場菲歷斯尼美查(Felix Nmecha)一箭定江山，作客1比0氣走紐卡素；但近2輪聯賽卻勁失7球，包括剛戰主場慘吞拜仁慕尼黑4蛋，防線嚴重不穩。

基奧特 拉菲爾利亞奧

多蒙特防守不力 難完封紐卡素

相反紐卡素雖然傷兵滿營，但無阻強大氣勢；繼英聯盃3球大炒曼聯後，上仗英超亦憑翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)一箭定江山，1球力克阿仙奴，打破後者今屆英超不敗之身。球隊以高昂戰意補兵源不足，今夜定必把握對方積弱防線，展開復仇大戰，即使作客亦有力起碼保不敗而回。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受