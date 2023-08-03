今日有咩波｜PSG缺麥巴比 全北汽車勢令客軍不勝返歸

巴黎缺麥巴比 華拉堤傳投沙特

天皇巨星基利安麥巴比(Kylian Mabappe)，留在巴黎操練、足踝傷勢有隱憂的巴西球星尼馬(Neymar)對上3仗於日本賽事坐足冷板、而意大利中場大將馬高華拉堤(Marco Verrati)盛傳被沙特超球會看上，亞洲之旅未嘗正選出場，加上新帥安歷基(Enrique)仍為大軍摸索當中，在日本首戰先悶和沙特超艾納斯後，再分別以2比3及1比2不敵大阪櫻花及國際米蘭，PSG戰績之差，是今夏出訪歐洲勁旅中鮮見。

PSG上仗在東京受挫國米後，不足48小時又要匆匆轉戰南韓，作法甲下周末開鑼前的最後一場正式熱身賽，估計安歷基繼續輪換陣容；其中前鋒新星伊基迪基(Hugo Ekitike)重返正選陣容，而南韓國腳中場李康仁有機會在國民面前，為PSG首次出場作「地標戰」，球隊試陣味極濃，遇上硬淨、體力化的全北汽車，不易以勝仗結束亞洲之旅。