今日有咩賭｜國際米蘭主場火力平平博「細」 曼城搶榜首客勝必捧

4月30日馬會開盤賽事，國際米蘭主場迎拉素穩住入球細，蘇格蘭足總盃雙雄對決，些路迪與格拉斯哥流浪之間取狀態較佳的前者。至於曼城只要擊敗富咸即可追逐阿仙奴，劍指英超冠軍，艾寧夏蘭特等收到哥迪奧拿指示必定全力爭勝。
國際米蘭 對 拉素（球賽編號FB0744 ，4月30日18︰30開賽，NowTV639台直播）
格拉斯哥流浪 對 些路迪（球賽編號FB0765，4月30日20︰30開賽）
富咸 對 曼城（球賽編號FB0683，4月30日21︰00開賽，NowTV611/621台直播）
國際米蘭誓取拉素重返前四
國際米蘭上輪聯賽慨贈安玻里3蛋，箭頭盧卡古擔正發威，梅開二度兼交出助攻；今場將與剛戰也有入球的拿達路馬天尼斯「故劍重逢」，祖亞昆哥利亞退居後備。
拉素剛戰主場受挫拖連奴，但主帥沙利無意變陣；早前遇上交通意外撞傷肋骨的球隊首席射手恩莫比尼已無大礙，剛戰已可後備上陣，今場將復任正選攻堅。
國際米蘭 對 拉素賽前分析及數據
國際米蘭上輪聯賽大勝安玻里，一洗早前聯賽5場不勝的頹風，保住前列及出線下屆歐聯的希望；但主場火力平平，今場遇強敵只能穩中求勝。拉素剛戰不敵拖連奴，早前保持的聯賽4連勝佳績告終；但季尾表現穩定，防守可靠，今場先取「入球」細。雙方近4次交手，勝負各2；拉素上次勝3比1。
國際米蘭 對 拉素賠率
些路迪質態秤先可勝格拉斯哥流浪
格拉斯哥流浪中場伊亞尼斯赫傑近期傷癒，但仍是多任後備；此子近期與切爾達扯上關係，但他否認其事，強調無意離隊。主帥米高巴爾透露包括前鋒摩尼路斯與門將麥基哥，都有可能在今季季後離隊。
些路迪射手古橋亨梧在今屆蘇足盃已入3球，狀態極佳，今場會繼續擔正爭勝。中場重心旗手怜央繼續養傷，主帥普斯迪高路透露將會起用岩田智輝頂上，出任正選。
格拉斯哥流浪 對 些路迪賽前分析及數據
格拉斯哥流浪上仗聯賽淨吞鴨巴甸兩蛋，近期表現不穩，聯賽勝負梅花間竹，失球不少，球員信心下滑；加上近年對賽輸多贏少，聯賽分數上又被大幅拋離，士氣平平，今場盃賽看淡。些路迪上仗聯賽與馬瑟韋爾打和1比1，雖然聯賽12連勝被終止；但整體實力大超班，球員信心爆棚，今場不難贏波闖決賽。雙方近4次交手，些路迪3勝1和；上次勝3比2。
格拉斯哥流浪 對 些路迪賠率
哥帥明言曼城未來3戰關鍵
富咸王牌前鋒阿歷山大米祖域，因推球證等多項指控成立，被重判停賽8場，今場繼續停賽；老牌翼鋒韋利安上仗賽前受傷，由所羅門頂上，而哈利威爾遜則早段傷出，要由波比列特入替。由於中前場鬧兵荒，預計卡路士雲尼斯奧斯有機會正選掛帥，而丹尼爾占士則改踢翼鋒。
曼城兩大猛將艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼，剛戰合共交出3入球3助攻，在榜首大戰輕取阿仙奴；主帥哥迪奧拿指爭標命運已在球隊手中，未來3戰將是決定性。艾寧夏蘭特今屆在英超已攻入33球，打破38輪賽制的新紀錄；而上仗只列後備的馬列斯、菲爾科頓及祖利安艾華利斯，在輪換下，今場有機會升正。
富咸 對 曼城賽前分析及數據
富咸自王牌射手長期停賽後，走勢變得反覆；上仗0比1不敵阿士東維拉後，聯賽連勝告終，徘回中游。球隊受傷、停影響，今戰回師主場亦不值支持。曼城上仗以4比1輕取阿仙奴，表現極具說服力，聯賽已累計7連勝，火力極猛；今場只要再贏，即可暫時重上榜首，決心巨大，實力超班，客勝穩開。雙方近6次交手，曼城全勝；上次勝2比1。