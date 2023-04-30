今日有咩賭｜國際米蘭主場火力平平博「細」 曼城搶榜首客勝必捧

4月30日馬會開盤賽事，國際米蘭主場迎拉素穩住入球細，蘇格蘭足總盃雙雄對決，些路迪與格拉斯哥流浪之間取狀態較佳的前者。至於曼城只要擊敗富咸即可追逐阿仙奴，劍指英超冠軍，艾寧夏蘭特等收到哥迪奧拿指示必定全力爭勝。 國際米蘭 對 拉素（球賽編號FB0744 ，4月30日18︰30開賽，NowTV639台直播） 格拉斯哥流浪 對 些路迪（球賽編號FB0765，4月30日20︰30開賽） 富咸 對 曼城（球賽編號FB0683，4月30日21︰00開賽，NowTV611/621台直播）