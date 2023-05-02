今日有咩賭｜巴塞隆拿乘勝追擊主勝必取 艾美利亞回復強陣可勝

5月3日凌晨馬會開盤西甲及法甲賽事不容錯過，西甲榜首巴塞隆拿迎擊奧沙辛拿，搶三分力求盡早於聯賽封王。而艾美利亞陣容完整，可勝勢弱的艾爾切。
巴塞隆拿 對 奧沙辛拿（球賽編號FB0929，5月3日01︰30開賽，NowTV632台直播）
艾美利亞 對 艾爾切（球賽編號FB0932，5月3日01︰30開賽，NowTV633台直播）
圖盧茲 對 朗斯（球賽編號FB0938，5月3日03︰00開賽）
巴塞隆拿守將安達斯基斯坦臣終於傷癒，上仗聯賽復出擔正，更先開紀錄，今場有望保住正選。翼鋒奧士文尼迪比利自今年1月尾休戰，同場亦以後備身份重返球場，今場會有更多上陣時間。
奧沙辛拿中場重心艾沙素利波監刑滿，今場可復出擔正。主帥阿拿沙迪對球隊上仗聯賽表現失望，尤其指出上半場發揮差劣；但他有信心在稍後盃賽會踢出好成績。中場盧卡斯托路同場傷癒復出，表現尚可，今場會有更多上陣時間，以求提升狀態。
巴塞隆拿 對 奧沙辛拿賽前分析及數據
近5次對賽巴塞不敗
巴塞隆拿上仗聯賽以4比0大炒貝迪斯，近3場聯賽2勝1負，狀態稍見回甦；始終整體實力超班，今場又得地利，乘勝追擊，不難全取3分，繼續向封王之路挺進。奧沙辛拿上仗聯賽淨吞皇家蘇斯達兩蛋，近期表現反覆；加上後顧西盃決賽，今場必會有所保留，作客更加看淡。雙方近5次交手，巴塞隆拿4勝1和；上次勝2比1。
巴塞隆拿 對 奧沙辛拿賠率
艾美利亞迎包尾艾爾切
艾美利亞主力後衛沙丹巴碧波監刑滿，今場可以復出擔正。主帥魯比為上仗正選陣容作出8個調動，表明是為留力今戰搶3分；包括射手路爾斯蘇亞雷斯等多位主力，今場將會齊齊復任正選。
艾爾切前鋒盧卡斯波爾今季穩佔正選，上仗聯賽為球隊建功拉開比分；今季聯賽已入4球，今場會擔正爭勝。該隊上仗贏波，已避免了成為西甲史上最低得分紀錄的球隊。新帥比卡斯斯並取得上任以來5戰的首勝，他指勝利是給予隊員鼓勵，是球隊前景向好的反映。
艾美利亞 對 艾爾切賽前分析及數據
艾美利亞上仗聯賽以2比4不敵皇家馬德里，近4場聯賽1勝3負，狀態平平；但今場回師主場，加上回復強陣出擊，整體實力佔優，有望重返勝軌，盡早脫離護級漩渦。艾爾切上仗聯賽以4比0大炒華歷簡奴，終止了聯賽6連敗走勢；但長期包尾，今場客戰恐又會打回原形，凶多吉少。雙方近3次交手，艾爾切2勝1和；上次1比1。
艾美利亞 對 艾爾切賠率
朗斯力爭上游反客為主
剛傷癒的圖盧茲翼鋒拉菲爾拉圖，上仗聯賽已後備上陣，但狀態明顯未足，之後盃賽亦只是後備披甲。另外兩名翼鋒阿布基艾及箭頭達寧加，該仗則擔任正選，阿布基艾更一箭定江山；之後二人在盃賽合共攻入3球，威風八面。
朗斯前鋒奧賓達上仗聯賽不但梅開二度，更妙傳艾迪恩湯馬臣「埋齋」，狀態大勇；中場比森法蘭高斯基近期亦頻有進帳，不過另一中場艾度沙美特要繼續坐波監。
圖盧茲 對 朗斯賽前分析及數據
圖盧茲雖然上仗聯賽險勝羅連安特1比0，徘徊中游；雖然剛在法足盃打敗南特，但耗力不少，主場聯賽近績其實差勁，大戰過後，不值支持。相反朗斯狀態回升，近期捷報頻傳，包括上仗聯賽以3比0大勝摩納哥，贏得極具說服力，仍力爭上游；休息時間又足，加上近年碰頭食住圖盧茲，今戰有力反客為主。雙方近3次聯賽交手，朗斯全勝；上次勝3比0。