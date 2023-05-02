今日有咩賭｜巴塞隆拿乘勝追擊主勝必取 艾美利亞回復強陣可勝

巴塞隆拿 對 奧沙辛拿（球賽編號FB0929，5月3日01︰30開賽，NowTV632台直播）

巴塞隆拿 對 奧沙辛拿（球賽編號FB0929，5月3日01︰30開賽，NowTV632台直播）

巴塞隆拿 對 奧沙辛拿（球賽編號FB0929，5月3日01︰30開賽，NowTV632台直播）

巴塞隆拿 對 奧沙辛拿（球賽編號FB0929，5月3日01︰30開賽，NowTV632台直播）

巴塞隆拿 對 奧沙辛拿（球賽編號FB0929，5月3日01︰30開賽，NowTV632台直播）

巴塞隆拿 對 奧沙辛拿（球賽編號FB0929，5月3日01︰30開賽，NowTV632台直播）

5月3日凌晨馬會開盤西甲及法甲賽事不容錯過，西甲榜首巴塞隆拿迎擊奧沙辛拿，搶三分力求盡早於聯賽封王。而艾美利亞陣容完整，可勝勢弱的艾爾切。

巴塞隆拿守將安達斯基斯坦臣終於傷癒，上仗聯賽復出擔正，更先開紀錄，今場有望保住正選。翼鋒奧士文尼迪比利自今年1月尾休戰，同場亦以後備身份重返球場，今場會有更多上陣時間。

奧沙辛拿中場重心艾沙素利波監刑滿，今場可復出擔正。主帥阿拿沙迪對球隊上仗聯賽表現失望，尤其指出上半場發揮差劣；但他有信心在稍後盃賽會踢出好成績。中場盧卡斯托路同場傷癒復出，表現尚可，今場會有更多上陣時間，以求提升狀態。

近5次對賽巴塞不敗

巴塞隆拿上仗聯賽以4比0大炒貝迪斯，近3場聯賽2勝1負，狀態稍見回甦；始終整體實力超班，今場又得地利，乘勝追擊，不難全取3分，繼續向封王之路挺進。奧沙辛拿上仗聯賽淨吞皇家蘇斯達兩蛋，近期表現反覆；加上後顧西盃決賽，今場必會有所保留，作客更加看淡。雙方近5次交手，巴塞隆拿4勝1和；上次勝2比1。