今日有咩賭｜明尼路客W冇斷「古」 彭美拉斯主W唔「奧」惱

5月11日早上馬會開盤巴甲賽事推介，明尼路作客仍有望擊敗古亞巴、不敗的彭美拉斯對甘美奧主勝可期。至於高士路連勝信心極強，有力主場挫富明尼斯。

事實上，明尼路陣容實力更勝古亞巴，加上後者主場戰績一般，明尼路可望爭取客勝。古亞巴近2仗主場皆有失球，明尼路大有機會破門，繼而拿下今季聯賽首場客勝。這是雙方歷來第5次對碰，明尼路仍未輸過，錄得3勝1和佳績。

明尼路上輪作客0比2不敵保地花高，目前非常接近降班區。本輪繼續客場出擊，令爭勝任務變得更困難。

古亞巴上週製造重大驚喜，作客2比1力克阿美利加明尼路，如今返回主場迎敵，惟最近2仗主場比賽均未能報捷。

重心推介：彭美拉斯主勝

今季聯賽目前仍有3隊不敗之師，表現出色的彭美拉斯是當中1隊。球隊上週作客5比0大破戈亞斯，現時僅落後榜首2分。

甘美奧上輪同樣出現入球騷，卻沒有幸運之神眷顧贏波，主場只能3比3賽和巴拉干天奴紅牛，不過甘美奧今季聯賽僅錄1敗。

然而甘美奧近3場聯賽皆有失球，加上彭美拉斯鋒線近況勇銳，甘美奧難保清白身之下，力推彭美拉斯主場全取3分。彭美拉斯近年面對甘美奧取得絕對優勢，拿下4連勝兼6場連續不敗。