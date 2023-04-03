今日有咩賭｜星期一荷乙當道 洛達作客信得過 多德勒支「細」

4月4日馬會開盤賽事中，以荷乙聯賽為大戶共4場。當中洛達作客燕豪芬青年隊，近4次對賽不敗率100%，至於多德勒支防守改善後，作客阿積士青年隊可考慮「細」。
洛達狀態平穩可保不敗
燕豪芬青年隊前鋒柏斯基近期得到重用，上仗聯賽正選披甲包辦2球，成為贏波功臣；這位小國腳在國際賽期亦有上陣，今場會續任正選。洛達射手戴蘭雲達上仗聯賽先拔頭籌，近4場聯賽入4球，今季聯賽入球已增至18球，是爭勝重心。
燕豪芬青年隊上仗聯賽以2比1擊敗迪加史卓普，近期錄得連勝；但所遇對手均處下游，今場有地利仍有失分隱憂。洛達近4場聯賽2勝1和1負，加上對賽不落下風，今場客戰至少可保不敗。‧雙方近4次交手，洛達1勝3和；上次賽果為1︰1。
燕豪芬青年隊 對 洛達分析及數據
多德勒支防守改善可博「細」
阿積士青年隊中場主力高迪治斯今場停賽，柏捷臣迪加度有望頂上擔正。曾為一隊上陣的中場菲慈繼續長居正選，表現穩定，其創造力有助球隊爭取入球。
阿積士青年隊上仗聯賽淨吞阿梅爾城兩蛋，近5場聯賽4敗，進攻表現極為飄忽；主場出擊亦難寄望太多，恐有失分危機。多德勒支上仗聯賽與靴蒙特互交白卷，成功終止聯賽6連敗走勢，防守有改善；預計今場勝負是一球起、兩球止，可博「入球」細。
阿積士青年隊對多德勒支分析及數據
迪加史卓普鋒力不濟可博「細」
迪加史卓普主力前鋒奧拿爾同場先拔頭籌，打破個人近期入球荒，今場會繼續以正選披甲。正在養病的主帥普達華治，近期情況有好轉，但仍未能歸隊領軍。
阿爾克馬爾青年隊上仗聯賽與FC燕豪芬打和1︰1，近5場聯賽不勝。迪加史卓普近況亦差，上仗聯賽以1︰2不敵燕豪芬青年隊，近期聯賽連敗；預計今場是一球定勝負格局，簡單博「入球」細最穩。雙方近2次交手，迪加史卓普1勝1和；上次勝2︰0。
阿爾克馬爾青年隊對迪加史卓普分析及數據
阿梅爾城實力秤先勝券在握
阿梅爾城上仗聯賽1︰1打和荷華高斯，表現不俗，近期戰績雖見反覆；但整體實力在荷乙不俗，今場回師主場，可以秤先。烏德勒支青年隊上仗聯賽淨吞施禾利兩蛋，荷乙5連敗，狀態低迷，實力有限；球員信心不足，即使死守亦難寄厚望，根本無力招架。‧雙方近2次交手，阿梅爾城全勝；上次勝2比0。