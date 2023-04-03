今日有咩賭｜星期一荷乙當道 洛達作客信得過 多德勒支「細」

4月4日馬會開盤賽事中，以荷乙聯賽為大戶共4場。當中洛達作客燕豪芬青年隊，近4次對賽不敗率100%，至於多德勒支防守改善後，作客阿積士青年隊可考慮「細」。

洛達狀態平穩可保不敗 燕豪芬青年隊前鋒柏斯基近期得到重用，上仗聯賽正選披甲包辦2球，成為贏波功臣；這位小國腳在國際賽期亦有上陣，今場會續任正選。洛達射手戴蘭雲達上仗聯賽先拔頭籌，近4場聯賽入4球，今季聯賽入球已增至18球，是爭勝重心。 燕豪芬青年隊上仗聯賽以2比1擊敗迪加史卓普，近期錄得連勝；但所遇對手均處下游，今場有地利仍有失分隱憂。洛達近4場聯賽2勝1和1負，加上對賽不落下風，今場客戰至少可保不敗。‧雙方近4次交手，洛達1勝3和；上次賽果為1︰1。 燕豪芬青年隊 對 洛達分析及數據