今日有咩賭｜普利茅夫主場氣勢勁可靠 格連森林作客韋本比極弱睇淡

4月10日晚上及4月11日凌晨馬會開盤賽事，除了英冠外還要留意英甲。普利茅夫主場迎林肯城氣勢主勝勁可靠，而格連森林作客韋甘比極弱睇淡客軍。
普利茅夫 對 林肯城（球賽編號FB9902，4月10日22︰00開賽）
韋甘比 對 格連森林（球賽編號FB9910，4月10日22︰00開賽）
白蘭恩 對 侯格辛特（球賽編號FB9803，4月110日01︰15開賽）
普利茅夫主場氣勢勁可靠
普利茅夫射手賴恩哈迪一直是球隊鋒線上最可靠的一人，踏入2023年後入球率十分穩定；此外一對翼衛波爾蒙巴及沙安艾利亦有不俗助攻能力，今季聯賽入波不少。林肯城年輕箭頭賓侯斯今季一直穩佔鋒線正選位置，可惜他的入球數字未算突出；下半季至今的演出亦未有太大改善，是球隊攻力欠銳的主要原因。
普利茅夫 對 林肯城賽前分析及數據
前列分子普利茅夫今季英甲主場表現突出，近9仗聯賽取得8勝1和佳績，氣勢如虹。相反林肯城今季聯賽作客表現差勁，近6仗不勝之餘，攻力亦麻麻；今場作客矢志爭標的普利茅夫，凶多吉少。雙方近4次聯賽交手，各得1勝2和1負；上次1比1。
普利茅夫 對 林肯城賠率
格連森林作客極弱睇淡
韋甘比攻中迪巴亞近期英甲接連獲得正選機會，他亦爭氣越踢越好，並曾取得士哥；另一後上殺手甘保同樣有入波能力，成為正前鋒班頓漢倫的最大支援。
格連森林一對前鋒沙維治及比特夏里斯，近期入波能力固然麻麻；但中場夏維利賓特及戴倫麥格治同樣甚少士哥，令球隊欠缺進攻本錢。
韋甘比 對 格連森林賽前分析及數據
韋甘比近期英甲的表現反覆，即使主場出戰亦已2戰不勝；但今戰面對榜末的對手，應是反彈的最佳時機，以力爭上游，爭取升班資格。格連森林自季初作客取得一場勝利後，今季聯賽作客便一直未能贏波；近期作客更不濟，入少失多，長期包尾鬥心一般，今場凶多吉少。雙方近3次聯賽交手，韋甘比全勝；上次勝2比0。
韋甘比 對 格連森林賠率
白蘭恩強勢回歸打「格」
白蘭恩在2021年意外地降班，但迅即重返挪超。白蘭恩上季在挪甲錄得30戰26勝的超卓成績，預計今季升班大有作為。近期打入挪威盃4強後，白蘭恩的信心十足。
侯格辛特上季以第10位完成聯賽，但今季預計要為護級而努力。侯格辛特上季的聯賽作客戰績尚可，錄得4勝4和7負。球隊數週前在挪威盃作客白蘭恩陷入苦戰，以1比3落敗。
白蘭恩 對 侯格辛特賽前分析及數據
白蘭恩陣中有良好的氣氛，他們的士氣亦非常高昂，若今仗未能在主場球迷取勝的話，會令人感到意外。侯格辛特在近3次聯賽交手皆勝，但白蘭恩在近期的挪威盃勝3比1。