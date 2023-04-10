今日有咩賭｜普利茅夫主場氣勢勁可靠 格連森林作客韋本比極弱睇淡

4月10日晚上及4月11日凌晨馬會開盤賽事，除了英冠外還要留意英甲。普利茅夫主場迎林肯城氣勢主勝勁可靠，而格連森林作客韋甘比極弱睇淡客軍。 普利茅夫 對 林肯城（球賽編號FB9902，4月10日22︰00開賽） 韋甘比 對 格連森林（球賽編號FB9910，4月10日22︰00開賽） 白蘭恩 對 侯格辛特（球賽編號FB9803，4月110日01︰15開賽）

普利茅夫主場氣勢勁可靠 普利茅夫射手賴恩哈迪一直是球隊鋒線上最可靠的一人，踏入2023年後入球率十分穩定；此外一對翼衛波爾蒙巴及沙安艾利亦有不俗助攻能力，今季聯賽入波不少。林肯城年輕箭頭賓侯斯今季一直穩佔鋒線正選位置，可惜他的入球數字未算突出；下半季至今的演出亦未有太大改善，是球隊攻力欠銳的主要原因。 普利茅夫 對 林肯城賽前分析及數據