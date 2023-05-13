今日有咩賭｜曼聯主場殺破「狼」 蔚山現代開W得心應「首」

曼聯正被利物浦追趕

由坦哈格帶領的曼聯今季各項賽事經已進行了57場比賽，卡斯米路及拉舒福特等核心球員心身都出現了疲態。自從世盃結束後，他們每隔3至4日便要進行一場比賽，而球隊板凳深度不足，也導致領隊不能作出太多的輪換。

作客不敵白禮頓及韋斯咸對紅魔來說絕對是當頭棒喝，另外入球數字亦出現下滑的情況。坦白說，安東尼馬迪爾及韋格賀斯的表現感到失望，因為他們未能踢出身為曼聯球員應有的水平。

由於利物浦現正向曼聯亦步亦趨，我認為紅魔為了鎖定英超前4位置，今仗絕對是非勝不可。

另一邊廂，狼隊領隊盧柏迪利接管球隊時還排在聯賽榜尾位置，如今他們經已成功擺脫降班威脅。要成功扭轉局勢絕不容易，但我認為他展示出上佳的球隊管理能力，特別是果斷地將球迷寵兒魯爾占美尼斯放在後備席廂。

但盧柏迪利帶領的狼隊，作客表現遠遠不及主場，加上曼聯擁有拉舒福特及力求進步的安東尼馬菲奧斯在前線攻堅，所以紅魔鬼今仗將可獲勝，全取3分。