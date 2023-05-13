今日有咩賭｜曼聯主場殺破「狼」 蔚山現代開W得心應「首」

5月13日晚上及5月14凌晨馬會開盤賽事，推介曼聯主場挫狼隊、德甲聖保利對杜塞爾多夫捧主隊，至於韓職蔚山現代鬥FC首爾，料可主勝。
曼聯 對 狼隊（球賽編號FB1318，5月13日22︰00開賽，NowTV621台直播）
聖保利 對 杜塞爾多夫（球賽編號FB1382，5月14日02︰30開賽，東網直播）
蔚山現代 對 FC首爾（球賽編號FB1366，5月14日13︰30開賽）
曼聯正被利物浦追趕
由坦哈格帶領的曼聯今季各項賽事經已進行了57場比賽，卡斯米路及拉舒福特等核心球員心身都出現了疲態。自從世盃結束後，他們每隔3至4日便要進行一場比賽，而球隊板凳深度不足，也導致領隊不能作出太多的輪換。
作客不敵白禮頓及韋斯咸對紅魔來說絕對是當頭棒喝，另外入球數字亦出現下滑的情況。坦白說，安東尼馬迪爾及韋格賀斯的表現感到失望，因為他們未能踢出身為曼聯球員應有的水平。
由於利物浦現正向曼聯亦步亦趨，我認為紅魔為了鎖定英超前4位置，今仗絕對是非勝不可。
曼聯 對 狼隊賽前分析及數據
另一邊廂，狼隊領隊盧柏迪利接管球隊時還排在聯賽榜尾位置，如今他們經已成功擺脫降班威脅。要成功扭轉局勢絕不容易，但我認為他展示出上佳的球隊管理能力，特別是果斷地將球迷寵兒魯爾占美尼斯放在後備席廂。
但盧柏迪利帶領的狼隊，作客表現遠遠不及主場，加上曼聯擁有拉舒福特及力求進步的安東尼馬菲奧斯在前線攻堅，所以紅魔鬼今仗將可獲勝，全取3分。
曼聯 對 狼隊賠率
升班六分波聖保利主W有「保」障
聖保利上輪再創驚喜，作客3球淨勝榜首的達斯泰特，取得連勝。他們落後現居升班附加賽席的同市死敵漢堡4分，且漢堡近況只屬一般。他們近7仗主場聯賽贏6仗，今戰力下全取3分，繼續追迫前方球隊。
聖保利 對 杜塞爾多夫賽前分析及數據
杜塞爾多夫的情況與聖保利可謂完全相同，因為兩隊分數相同。球隊近4戰聯賽3勝，惟作客表現不濟，近7仗作客聯賽只得2勝。
聖保利下半季打出強勁氣勢，有力在今仗升班關鍵戰奏凱，締造三連勝。兩軍近3戰聯賽交手，各得1勝1負，打和1次。
聖保利 對 杜塞爾多夫賠率
重心推介：蔚山現代主勝
蔚山現代上周延續勝軌，憑前鋒周敏圭主射12碼破網一箭定江山，主場1比0擊敗FC江原，該名季前從濟州聯加盟的前鋒腳風頗順，近5仗便攻入3球，在球隊衛冕路上將擔演極關鍵的角色。他們現時高踞榜首，比FC首爾領先多達8分。
蔚山現代 對 FC首爾賽前分析及數據
FC首爾剛戰主場3比1輕取FC光州，當中翼鋒羅相浩再有進帳，這名南韓國家隊的核心成員目前於射手榜技壓群雄，今仗將繼續帶領球隊向蔚山現代攻堅。不過前鋒黃義助仍為爭取好表現而努力，上仗鬥FC光州就在沒有入球下被換出。
毫無疑問，今仗將是本周賽程最精彩的大戰，預期入球會是大手交易，睇好蔚山現代可憑強大的攻力取勝，狀態大勇的前鋒周敏圭更有望爭取更多入球。蔚山現代近5次對FC首爾4勝1和。