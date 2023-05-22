今日有咩賭｜李斯特城護級先要問過紐卡素 防守作客對賽俱對喜鵲有利

5月23日凌晨3時英超賽事，三哥紐卡素主場迎戰尾二的李斯特城。紐卡素主場出名，加上李斯特城作客及防守實力遠不及紐卡素，讓球主客和紐卡素讓一球，仍要支持紐卡素1.93倍。
紐卡素 對 李斯特城（球賽編號FB1704，5月23日03︰00開賽，NowTV621台直播）
紐卡素以36戰69分排第3，3分領前37戰66分的利物浦，餘下兩場只要一勝一和即鎖定前四。
李斯特城貴為前英超冠軍，今季引援及士氣俱創近年新低，加上華迪年紀漸長，成績下滑。李斯特城36戰30分排尾二，以3分落後尾四愛華頓。煞科戰李斯特城將鬥韋斯咸有力搶分，但無論如何今場也要搶分，若和波就可以得失球力理列斯聯升上尾三。
紐卡素 對 李斯特城賽前分析及數據
李斯特城今季失74球
李斯特城連續17場失球，今季英超失74球反映門將、中堅都不合格。而且近7場作客俱未能全取三分，面對今季英超主場18戰11勝5和的紐卡素，加上近3次對賽李斯特城全敗，已預視今場結果。紐卡素近5次主場4次以2球或以上差距取勝，相信今場可沿用套路，讓球主客和紐卡素讓一球，仍要支持紐卡素1.93倍。
紐卡素 對 李斯特城賠率
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