今日有咩賭｜李斯特城護級先要問過紐卡素 防守作客對賽俱對喜鵲有利

5月23日凌晨3時英超賽事，三哥紐卡素主場迎戰尾二的李斯特城。紐卡素主場出名，加上李斯特城作客及防守實力遠不及紐卡素，讓球主客和紐卡素讓一球，仍要支持紐卡素1.93倍。

紐卡素以36戰69分排第3，3分領前37戰66分的利物浦，餘下兩場只要一勝一和即鎖定前四。

李斯特城貴為前英超冠軍，今季引援及士氣俱創近年新低，加上華迪年紀漸長，成績下滑。李斯特城36戰30分排尾二，以3分落後尾四愛華頓。煞科戰李斯特城將鬥韋斯咸有力搶分，但無論如何今場也要搶分，若和波就可以得失球力理列斯聯升上尾三。