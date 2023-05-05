今日有咩賭｜比勒費爾德為護級掃「雷」 多德勒支主場穩定可搶分

5月6日凌晨馬會開盤賽事，比勒費爾德為護級布力擊敗格雷特霍夫。而多德勒支主場穩定，面對荷華高斯可搶分。
比勒費爾德 對 格雷特霍夫（球賽編號FB1004，5月6日00︰30開賽）
多德勒支 對 荷華高斯（球賽編號FB0994，5月6日02︰00開賽）
迪加史卓普 對 馬斯特里赫特（球賽編號FB0995，5月6日02︰00開賽）
重心推介：比勒費爾德主勝
比勒費爾德剛戰聯賽1比2不敵狀態佳的聖保利，3連敗兼4仗聯賽不勝，跌至護級附加賽席。球隊護級仍未完成，但剛戰僅負於強手腳下，可算挽回一點信心。他們在主場聯賽近4戰只負1仗，表現尚可。
比勒費爾德 對 格雷特霍夫賽前分析及數據
格雷特霍夫作客戰績差，論作客聯賽積分是並列德乙最少，15戰聯賽只得2勝。球隊上仗不敵海登咸，聯賽兩連敗。
比勒費爾德主場出擊，為護級搶分，戰意必堅。他們今戰不易應付，但可望佔優，主勝博得過。格雷特霍夫在首循環聯賽擊敗比勒費爾德，該仗前5次聯賽對陣有4次打和。
比勒費爾德 對 格雷特霍夫賠率
多德勒支主場3場不敗
多德勒支箭頭迪查尼托利波監刑滿，今場將會復出擔正；這位小將下半季開始得到重用，已攻入5球，效率不俗，是爭勝重心。
荷華高斯前鋒阿沙奧爾，近期間中會輪換擔正；上仗聯賽正選披甲，梅開二度，表現出色，今場可望保住正選。球隊已篤定升班，中場重心湯馬士般斯上仗賽後為完成任務深受感動，認為球隊經歷高低起跌，終實現目標。
多德勒支 對 荷華高斯賽前分析及數據
多德勒支上仗聯賽狂吞施禾利4蛋，近期表現不穩，但主場聯賽卻已連續3場不敗，守力夠穩，恃地利及決心或可搶得分數。荷華高斯上仗聯賽以3比0大勝FC燕豪芬，近期聯賽錄得3連勝；鎖定升班資格後或會放鬆，今場客戰不值追捧。雙方近3次交手，荷華高斯全勝；上次勝8比1。
多德勒支 對 荷華高斯賠率
馬斯特里赫特態勇質超可勝
迪加史卓普中場重心尼利上仗聯賽入波一度助球隊反超前，近4場聯賽入3球；此子今季聯賽已入11 球，是爭勝重心，今場會擔正出擊。
馬斯特里赫特後防重心雲希頓上仗聯賽「2黃1紅」被逐，今場停賽，添施格斯有望頂上擔正。前鋒迪朗洛查同場後備登場為球隊扳平，是他今季聯賽第4個入波；但此子整體表現普通，今場仍會先任後備。
迪加史卓普 對 馬斯特里赫特賽前分析及數據
迪加史卓普上仗聯賽以2比3不敵威廉二世，近期狀態平平；近3場聯賽1和2負，徘徊中游；季尾鬥志有限，主場出戰亦看淡。馬斯特里赫特上仗聯賽以1比3不敵阿爾克馬爾青年隊，聯賽4連勝走勢告終，但整體狀態仍算不俗，實力亦佔先；力爭上游，鬥志較佳，可以秤先。雙方近3次交手，勝和負各1；上次2比2。