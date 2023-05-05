今日有咩賭｜比勒費爾德為護級掃「雷」 多德勒支主場穩定可搶分

重心推介：比勒費爾德主勝

比勒費爾德剛戰聯賽1比2不敵狀態佳的聖保利，3連敗兼4仗聯賽不勝，跌至護級附加賽席。球隊護級仍未完成，但剛戰僅負於強手腳下，可算挽回一點信心。他們在主場聯賽近4戰只負1仗，表現尚可。

格雷特霍夫作客戰績差，論作客聯賽積分是並列德乙最少，15戰聯賽只得2勝。球隊上仗不敵海登咸，聯賽兩連敗。

比勒費爾德主場出擊，為護級搶分，戰意必堅。他們今戰不易應付，但可望佔優，主勝博得過。格雷特霍夫在首循環聯賽擊敗比勒費爾德，該仗前5次聯賽對陣有4次打和。