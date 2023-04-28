今日有咩賭｜海牙回勇主場可勝靴蒙特 蒙沙作客史柏斯亞坐和望贏

4月29日馬會開盤賽事，由荷蘭乙組聯賽、意大利甲組聯賽等都非常值得留意。靴蒙特作客平平，加上海牙近況理想，主隊可勝。史柏斯亞則難擋蒙沙進襲，客軍坐和望贏。
海牙 對 靴蒙特（球賽編號FB0659，4月29日02︰00開賽）
史柏斯亞 對 蒙沙（球賽編號FB0672，4月29日02︰45開賽，NowTV638台直播）
里奧艾維 對 阿洛卡（球賽編號FB0656，4月29日03︰15開賽）
海牙近4場表現不錯
海牙射手湯馬士華希迪近期狀態冒升，上仗聯賽一箭定江山；近4場聯賽入3球，今季聯賽已入10球，今場會擔正爭勝。
靴蒙特守將貝格爾斯迪克近月一直未有披甲，據最新消息，他近日再接受了一項小手術，會繼續休戰數星期，未必趕及季尾上陣。中場重心利夫汀克因病繼續休戰，查干將繼上仗聯賽後，將再次頂替擔正。
靴蒙特上次交手勝海牙
海牙上仗聯賽以1比0力克迪加史卓普，近期表現尚算不俗，近4場聯賽2勝1和1負；進攻表現平穩，今場得地利之助，可以秤先。靴蒙特上仗聯賽以0比1飲恨荷華高斯腳下，近3場聯賽1勝2負，整體實力平平；今場客戰發揮會再打折扣，難逃一敗。雙方近3次交手，勝和負各1；靴蒙特上次勝2比1。
蒙沙作客史柏斯亞未驚過
史柏斯亞剛戰靠後備上陣的丹尼爾華迪建功，才逼和森多利亞；他在今場有望代替剛戰傷出的丹尼爾馬甸尼，與格耶斯及尼蘇拿，在前線拍檔。
蒙沙剛戰先失兩球下，仍能連入3球反勝費倫天拿；射入12碼奠勝的比仙拿，今場繼在中場領軍。丹尼莫達同場打破兩個多月的入球荒，今場仍會掛帥。
史柏斯亞近況差5場不勝
史柏斯亞上仗在護級大戰賽和森多利亞，可說「兩敗俱傷」；近5場聯賽只得3和2負，徘徊下游，主場亦不值支持。蒙沙剛戰殺敗費倫天拿，近兩場聯賽全勝，表現好轉；作客硬淨火力又足，今場遇弱仍可坐和望贏。雙方上次交手， 蒙沙勝2比0。
阿洛卡攻守兼備坐和望贏
里奧艾維上輪聯賽鬥博維斯塔，翼鋒靴蘭尼、前鋒艾曼奴保定雖有入球進帳；奈何另一後備上陣的箭頭李安納度雷斯，戰至下半場中段領紅牌。即使門將莊拿坦全場作出3次撲救，球隊仍是僅敗收場。
阿洛卡上輪聯賽鬥維薛拿，憑翼鋒摩利耶施拿一箭定江山，門將迪阿魯巴連拿完半場前勇救12碼，得以全取3分。不過，中堅祖奧巴素同場下半場早段傷出，今戰或未能趕及復出。
里奧艾維4場不勝
里奧艾維上輪聯賽以寡敵眾下，2比3僅負博維斯塔，近4輪僅取2和2負劣績；近戰主場亦沒有優勢，今場不值博反彈。阿洛卡上輪主場1球小勝維薛拿，已在聯賽保持8場不敗；計近4輪作客，亦取2勝2和佳績，今場當然有力坐和望贏。雙方近4次聯賽交手，勝負各2：里奧艾維上2次勝1比0。