今日有咩賭｜海牙回勇主場可勝靴蒙特 蒙沙作客史柏斯亞坐和望贏

4月29日馬會開盤賽事，由荷蘭乙組聯賽、意大利甲組聯賽等都非常值得留意。靴蒙特作客平平，加上海牙近況理想，主隊可勝。史柏斯亞則難擋蒙沙進襲，客軍坐和望贏。 海牙 對 靴蒙特（球賽編號FB0659，4月29日02︰00開賽）

史柏斯亞 對 蒙沙（球賽編號FB0672，4月29日02︰45開賽，NowTV638台直播）

里奧艾維 對 阿洛卡（球賽編號FB0656，4月29日03︰15開賽）