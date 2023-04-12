今日有咩賭｜甲府風林作客長崎成功丸坐和望贏 聖倫羅素迎小保加博「大」

4月12日晚上及4月13日凌晨及早上馬會開盤賽事，除了日本乙組聯賽還有阿根廷甲組聯賽。甲府風林作客長崎成功丸，對賽往績理想客隊坐和望贏。聖倫羅素主場強勁，迎擊勁旅小保加博「大」。 長崎成功丸 對 甲府風林（球賽編號FB9928，4月12日18︰00開賽） 聖羅倫素 對 小保加（球賽編號FB9962，4月13日04︰30開賽） 學生隊 對 圖庫曼體育會（球賽編號FB9971，4月13日08︰30開賽）

近3次對賽甲府風林2勝1負 長崎成功丸剛戰負於群馬草津溫泉，早前聯賽3連勝的佳績告終，士氣受挫，今場主場亦沒有太大優勢。甲府風林剛戰大敗於仙台維加泰腳下，早前聯賽連贏4場的強勁走勢告一段落；不過今季作客表硬淨，近期作客火力出色，今場仍可坐和望贏。雙方近3次交手，甲府風林2勝1負；長崎成功丸上次勝1比0。 長崎成功丸 對 甲府風林賠率

小保加近4場聯賽1勝3負 聖羅倫素剛戰擊敗圖庫曼體育會，開季聯賽表現硬淨，甚少落敗；主場尤其厲害，開季聯賽主場4勝1和兼不失一球，今場無懼強敵來犯。小保加剛戰竟然不敵下游的高隆，近4場聯賽只得1勝3負，作客亦不會退縮，今場可先取「入球」大。雙方近3次交手，聖羅倫素2勝1負；上次勝2比1。 聖羅倫素 對 小保加賠率

學生隊主場坐和望贏 學生隊後衛沙特羅美路剛戰如「坐過山車」，先在尾段擺烏龍，但被追平不久又為球隊奠勝，將功補過；今場繼續與盧斯安奴盧奴及辛迪亞高紐尼斯，合組3中堅。 圖庫曼體育會剛戰聖羅倫素損兵折將，中場基里莫阿哥斯達及前鋒恩尼斯奧佩治，分別在上半場尾段領紅牌，今場要停賽；蘭素泰舒尼及艾斯達基利比亞將代替他們的位置。 學生隊 對 圖庫曼體育會賽前分析及數據