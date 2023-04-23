今日有咩賭｜紐卡素主場鬥熱刺力足反彈 安玻里國際米蘭鬥「細」

4月23日馬會開盤賽事，英超、西甲及意甲都任居選擇。安玻里 對 國際米蘭兩隊入球不多寧博「細」。華倫西亞火力稍佳可秤先，而力爭前四的紐卡素主場鬥熱刺力足反彈。 安玻里 對 國際米蘭（球賽編號FB0429，4月23日18︰30開賽，NowTV638台直播） 艾爾切 對 華倫西亞（球賽編號FB0446，4月23日20︰00開賽，NowTV台632直播） 紐卡素 對 熱刺（球賽編號FB0358，4月23日21︰00開賽，NowTV台611/621直播）

國際米蘭歐聯晉4強 安玻里剛戰鬥克雷莫納力攻也未能破關，反被對手一次突擊殺敗；更有中堅迪雲達傷出，今場要由華路基域斯代替。 國際米蘭上輪聯賽受挫蒙沙，近期聯賽攻力嚴重不足；但剛在歐聯入球騷中，和波出線，今場又會作輪換。 安玻里 對 國際米蘭賽前分析及數據

華倫西亞火力稍佳可秤先 艾爾切中場主力費度查維斯波監刑滿，可望重返正選。前鋒艾斯基龐斯上仗聯賽後備登場，卻領紅牌被逐，今場停賽。球隊近績持續低迷，但新帥比卡斯斯指出，上仗整體表現出色；只是欠缺臨門一腳，讚賞球員比賽態度。 華倫西亞年輕中場新星莫利巴，上仗聯賽尾段領紅牌被逐，今場停賽，捷西斯華斯基斯有望頂上擔正。前鋒馬高斯安達持續受膝傷困擾，上仗雖仍以後備登場；但賽後證實將要接受手術根治傷患，今季提早收咧。 艾爾切 對 華倫西亞賽前分析及數據