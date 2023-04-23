今日有咩賭｜紐卡素主場鬥熱刺力足反彈 安玻里國際米蘭鬥「細」

4月23日馬會開盤賽事，英超、西甲及意甲都任居選擇。安玻里 對 國際米蘭兩隊入球不多寧博「細」。華倫西亞火力稍佳可秤先，而力爭前四的紐卡素主場鬥熱刺力足反彈。
安玻里 對 國際米蘭（球賽編號FB0429，4月23日18︰30開賽，NowTV638台直播）
艾爾切 對 華倫西亞（球賽編號FB0446，4月23日20︰00開賽，NowTV台632直播）
紐卡素 對 熱刺（球賽編號FB0358，4月23日21︰00開賽，NowTV台611/621直播）
國際米蘭歐聯晉4強
安玻里剛戰鬥克雷莫納力攻也未能破關，反被對手一次突擊殺敗；更有中堅迪雲達傷出，今場要由華路基域斯代替。
國際米蘭上輪聯賽受挫蒙沙，近期聯賽攻力嚴重不足；但剛在歐聯入球騷中，和波出線，今場又會作輪換。
安玻里 對 國際米蘭賽前分析及數據
安玻里剛戰不敵下游分子克雷莫納，近3場聯賽勝和負各一，搶分壓力暫時不算大；近期火力薄弱，對賽近績輸蝕，主場出戰亦不值支持。國際米蘭上輪聯賽受挫蒙沙，分心歐聯，聯賽近績低迷；如今完成出線4強大業，返回聯賽又可全力出擊，加上火力回升，實力秤先，必取客勝。雙方近6次聯賽交手，國際米蘭5勝1負；安玻里上次勝1比0。
安玻里 對 國際米蘭賠率
華倫西亞火力稍佳可秤先
艾爾切中場主力費度查維斯波監刑滿，可望重返正選。前鋒艾斯基龐斯上仗聯賽後備登場，卻領紅牌被逐，今場停賽。球隊近績持續低迷，但新帥比卡斯斯指出，上仗整體表現出色；只是欠缺臨門一腳，讚賞球員比賽態度。
華倫西亞年輕中場新星莫利巴，上仗聯賽尾段領紅牌被逐，今場停賽，捷西斯華斯基斯有望頂上擔正。前鋒馬高斯安達持續受膝傷困擾，上仗雖仍以後備登場；但賽後證實將要接受手術根治傷患，今季提早收咧。
艾爾切 對 華倫西亞賽前分析及數據
艾爾切上仗聯賽淨吞基羅納兩蛋，近期聯賽4連敗，狀態持續不振；護級形勢惡劣，士氣低落，實力亦差，今場護級大戰亦難有搶分希望。華倫西亞上仗聯賽以0比2不敵西維爾，近4場聯賽1和3負，至少有一定火力；整體實力佔優，求護級決心足，今場客戰亦可秤先。雙方近4次交手，華倫西亞3勝1和；上次2比2。
艾爾切 對 華倫西亞賠率
紐卡素熱刺去仗皆失利
紐卡素上仗大敗而回，領隊艾迪賀維指球隊開波起表現欠佳，全場受壓，要求球員在今場大戰作出回應；唯一值得安慰是球隊聯賽首席射手米基爾阿米朗，養傷一個月後，上仗後備出場，今場或聯同箭頭哥林威爾遜，升正搏殺。
熱刺上仗倒灶，主場被護級分子般尼茅夫絕殺，全失3分；加盟以來未有聯賽「開齋」的前鋒李察利臣補時頭槌失機，即被對手反擊成功，此子今場仍會先坐後備席。連續兩仗士哥的孫興民仍跟古路施夫斯基、哈利卡尼合力攻堅。中堅基文迪朗格勒同場上半場傷出，但入替他的達雲臣山齊士踢了廿多分鐘又被換走，表現不被「替工」領隊史迪連尼認同。
紐卡素 對 熱刺賽前分析及數據
前列大戰。紐卡素上仗作客吞阿士東維拉3蛋，表現大失水準；但該隊一向主場威力強勁，對上一次在地頭以2比0輕取曼聯，今場遇上失準的熱刺，紐卡素有力反彈，可以支持。熱刺上仗主場竟以2比3不敵般尼茅夫，防守漏洞長期未解決；作客累計近6戰不勝，遇上佔地利的紐卡素，今場看淡客軍。雙方近3次聯賽交手，熱刺2勝1負：紐卡素上次勝2比1。