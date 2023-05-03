今日有咩賭｜維拉利爾作客華倫回勇可秤先 利物浦主場繼續追捧

5月4日凌晨馬會開盤賽事，維拉利爾作客華倫西亞，主隊回勇可秤先。而利物浦絕殺熱刺後，主場迎富咸繼續值得追捧。
森多利亞 對 拖連奴（球賽編號FB0947，5月4日00︰00開賽）
華倫西亞 對 維拉利爾（球賽編號FB0931，5月4日01︰00開賽，NowTV632台直播）
利物浦 對 富咸（球賽編號FB0921，5月4日03︰00開賽，NowTV622台直播）
拖連奴入少失少追「細」
森多利亞剛戰慘吞費倫天拿5蛋，更先後有中場列利斯及前鋒菲臘杜歷錫傷出；謝臣梅里路及米高古辛斯，將要代替他們的位置。
拖連奴剛戰對阿特蘭大，雖一度由東尼沙拿比亞扳平，但球隊仍在完場前再失守輸波；翼鋒恩卡拉莫表現平平被換出，今場將失正選，尼高拉華錫將會擔正。
森多利亞 對 拖連奴賽前分析及數據
森多利亞剛戰大敗費倫天拿腳下，近5場聯賽只得2和3負，仍然包尾；火力平庸，士氣低迷，主場出戰，仍不易爭勝。拖連奴剛戰不敵阿特蘭大，近6場聯賽只嘗一勝，徘徊中下游，季尾戰意平平；加上入少失少，今場可追「入球」細。雙方近2次交手，拖連奴全勝；上次勝2比0。
森多利亞 對 拖連奴賠率
華倫西亞對賽不及黃潛
華倫西亞前鋒森美爾連奴，上仗聯賽破蛋，近3場聯賽入2球，今場會繼續擔正爭勝。主帥巴拉查對該仗敗陣感到失望，認為不明白為何大軍發揮會完全失準；但強調只能馬上往前看，好好為今場準備。
維拉利爾前鋒尼高拉斯積臣近期搶回正選，上仗聯賽梅開二度，近2場聯賽入3球，是爭勝重心。主帥史坦恩認為球隊上仗表現平平，但高效把握力令他們贏波；他亦透露前鋒謝拉特摩蘭奴已經傷癒復操，今場將可候命。
華倫西亞 對 維拉利爾賽前分析及數據
華倫西亞上仗聯賽以1比2不敵卡迪斯，近期表現反覆；仍要為護級而戰，鬥志毫無疑問，但實力不足，主場出擊亦看淡。維拉利爾上仗聯賽以3比1擊敗切爾達，近期聯賽錄得連勝，火力出色；仍要為爭上前列位置努力，狀態及實力佔先，今場可望全取3分。雙方近2次交手，維拉利爾全勝；上次勝2比1。
華倫西亞 對 維拉利爾賠率
利物浦迎富咸
利物浦前鋒迪亞高祖達，剛戰在補時階段把握對手回傳失誤，殺入禁區妙射破網，為球隊在扣人心弦的入球騷中勝出，個人近4戰入5球。慶祝時興奮過度拉傷腿筋的領隊高普，賽後不認為球隊可以打入前四名踢歐聯。迪亞高祖達及隊長中場佐敦軒達臣，今場有望重返正選陣容。
富咸王牌前鋒阿歷山大米祖今場繼續停賽；而上仗擔正的箭頭卡路士雲尼斯奧斯，一度接應哈利威爾遜攻入扳平球。領隊馬高施華對球隊一度追平曼城的表現感到自豪，而卡路士雲尼斯奧斯就算膝部有輕傷，仍決定重用他在前線攻堅，並希望此子繼續進步。球隊僅負曼城付出沉重代價，傷出的中堅添列姆及中場主力安達斯彭利拿，俱要送醫院治理，今場缺陣，球隊實力進一步削弱。
利物浦 對 富咸賽前分析及數據
利物浦剛戰在一度早段領先3球下，雖然完場前曾被熱刺追和；但最終仍能絕殺對手贏4比3，聯賽4連勝，仍保持爭逐歐聯入場券的機會，加上前鋒人腳充裕，續在主場只遇上中游分子富咸，勝望壓一。對手富咸下半季走勢回軟，上仗主場僅負曼城，喜見鬥志仍在，但已力有不逮；加上再添主力傷兵，今場只能殘陣作客出戰，凶多吉少。雙方近4次聯賽交手，各得1勝2和1負；上次2比2。