今日有咩賭｜維拉利爾作客華倫回勇可秤先 利物浦主場繼續追捧

5月4日凌晨馬會開盤賽事，維拉利爾作客華倫西亞，主隊回勇可秤先。而利物浦絕殺熱刺後，主場迎富咸繼續值得追捧。 森多利亞 對 拖連奴（球賽編號FB0947，5月4日00︰00開賽） 華倫西亞 對 維拉利爾（球賽編號FB0931，5月4日01︰00開賽，NowTV632台直播） 利物浦 對 富咸（球賽編號FB0921，5月4日03︰00開賽，NowTV622台直播）