今日有咩賭｜西布朗力爭上游可捧 昆士柏流浪風流波博「大」

5月8日馬會開盤英冠賽事，史雲斯升班無望寧取西布朗、伯明翰迎錫菲聯則可考慮入球細、至於昆士柏流浪鬥布里斯托城，風流波博「大」
史雲斯 對 西布朗（球賽編號FB1117，5月8日22︰00開賽）
伯明翰 對 錫菲聯（球賽編號FB1120，5月8日22︰00開賽）
昆士柏流浪 對 布里斯托城（球賽編號FB1126，5月8日22︰00開賽）
史雲斯升班無望
史雲斯前鋒比路爾上仗英冠再次正選掛帥，但他表現平平連續2仗食白果；球隊僅靠年輕攻中盧克古杜利攻入扳平球，亦是他今季第2個聯賽士哥。
西布朗箭頭班頓阿辛迪近仗雖然不斷獲得正選機會，但已連續3仗未有士哥，近況麻麻；反而左閘干拿唐辛上仗不單射入靚罰球先扳平，之後更交出傳中球予積華萊士建功，表現出色。
史雲斯 對 西布朗賽前分析及數據
史雲斯上仗英冠作客1比1打和侯城，但已無望爭取前6位置，今場戰意成疑。相反西布朗上仗英冠主場2比1擊敗諾域治，走出聯賽連敗困局；仍有機會力爭上游，作客有一定火力，鬥志秤先，今場可捧。雙方近3次聯賽交手，史雲斯全勝；上次勝3比2。
史雲斯 對 西布朗賠率
錫菲聯火力減博「細」
伯明翰上仗英冠的進攻表現差勁，全場只有1次中目標射門。正前鋒祖基域斯再次食白果，新星祖比比寧咸亦錯失近門入波機會；另一攻擊主力鍾達希受傷，今場缺陣。
錫菲聯剛戰用年輕的積比臣掛帥，麥亞堤及伊利文尼戴耶在兩側輔助，效果平平；今場輪換下，將由奧利華麥貝尼及比利沙柏升正攻堅。翼衛麥斯路維及安達史堤芬斯先後傷出，約翰費歷克將會頂上。
伯明翰 對 錫菲聯賽前分析及數據
伯明翰上仗英冠作客0比2不敵高雲地利，近4場聯賽只得1勝3負，徘徊中下游，火力又弱。錫菲聯剛戰敗走哈特斯菲爾德，聯賽4連勝告終，作客更連續兩戰一球不入；篤定以亞軍來季升上英超後，鬥志稍減，今場先取「入球」細。雙方近3次聯賽交手，勝和負各1；上次1比1。
伯明翰 對 錫菲聯賠率
昆士柏流浪聯賽連勝
昆士柏流浪上仗英冠繼續派出謝奴路維及賴登戴基斯攻堅，但二人的表現未見突出；反而獲得正選機會的老將翼鋒艾度馬一箭定江山，今場有望再次擔正。
布里斯托城上仗英冠全場只有1次中目標射門，門前把握力平平；可喜是再次正選上陣的前鋒湯美干維一度追和，連續2仗均有士哥，近況不俗。
昆士柏流浪 對 布里斯托城前分析及數據
昆士柏流浪上仗英冠作客1比0力挫史篤城，聯賽連勝；但他們之前亦失波頻頻，在護級已成功下，今戰主場踢法亦不會保守。排名稍高的布里斯托城上仗英冠主場1比2敗予般尼，近5場聯賽只嘗一勝，守力平平；今場兩隊踢風流波，「入球」大可捧場。雙方近2次聯賽交手，昆士柏流浪全勝2比1。