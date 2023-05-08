今日有咩賭｜西布朗力爭上游可捧 昆士柏流浪風流波博「大」

史雲斯升班無望

史雲斯前鋒比路爾上仗英冠再次正選掛帥，但他表現平平連續2仗食白果；球隊僅靠年輕攻中盧克古杜利攻入扳平球，亦是他今季第2個聯賽士哥。

西布朗箭頭班頓阿辛迪近仗雖然不斷獲得正選機會，但已連續3仗未有士哥，近況麻麻；反而左閘干拿唐辛上仗不單射入靚罰球先扳平，之後更交出傳中球予積華萊士建功，表現出色。

史雲斯上仗英冠作客1比1打和侯城，但已無望爭取前6位置，今場戰意成疑。相反西布朗上仗英冠主場2比1擊敗諾域治，走出聯賽連敗困局；仍有機會力爭上游，作客有一定火力，鬥志秤先，今場可捧。雙方近3次聯賽交手，史雲斯全勝；上次勝3比2。