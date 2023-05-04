今日有咩賭｜西維爾實力秤先博反彈 華歷簡奴主場可捧

5月5日馬會開盤賽事，有幾場西甲值得留意。西維爾實力秤先於護級份子愛斯賓奴，有望今場反彈。而華歷簡奴對華拉度列近績較佳，主場可捧。
基羅納 對 馬略卡（球賽編號FB0973，5月5日01︰30開賽，NowTV台直播）
西維爾 對 愛斯賓奴（球賽編號FB0974，5月5日01︰30開賽，NowTV台直播）
華歷簡奴 對 華拉度列 （球賽編號FB0972，5月5日04︰00開賽，NowTV台直播）
基羅納態勇主場可取3分
基羅納後防重心阿拿奧馬天尼斯波監刑滿，今場可望復出擔正。人氣射手華倫天卡斯迪蘭奴斯，上仗聯賽又有士哥，計近3場聯賽入6球，腳風奇順，今場會續任正選爭勝。基羅納主帥米高滿意球員上仗演出，並強調球會目標會是爭取歐戰席位。
馬略卡後防主力安東尼奧雷路上仗聯賽完場前「2黃1紅」被逐，今場停賽，夏特薛卡度歷有望頂上擔正。中場重心李康仁同場先開紀錄，近3場聯賽入3球，狀態冒升，今場會出任正選爭勝。
基羅納 對 馬略卡賽前分析及數據
基羅納上仗聯賽以2比0輕取西維爾，近期狀態出色，計近4場聯賽3勝1負，包括打敗皇家馬德里；今場續有主場之利，勝望突出。馬略卡上仗聯賽與畢爾包打和1比1，近期狀態回落，計近兩場聯賽1和1負；後防犯錯不少，今場更鬧後衛荒，客戰凶多吉少。雙方近3次交手，馬略卡2勝1和；上次1比1。
基羅納 對 馬略卡賠率
西維爾迎愛斯賓奴
西維爾上仗聯賽敗陣，是新帥文迪利巴上任以來，各項賽事計近8場的首敗；但他賽後卻未有太過失望，認為球隊相比數星期之前，戰績與排名都已大有改善。中場艾真度高美斯久休傷癒，上仗更復任正選，表現對辦；賽後亦獲主帥大讚，今場有望繼續擔正。
愛斯賓奴後防重心施薩蒙迪斯與中場伊度艾斯普薛圖齊齊波監刑滿，今場都可復出候命，其中施蒙蒙迪斯有望馬上回歸正選。老將射手祖斯奴上仗聯賽以一記12碼一箭定江山，今季聯賽累積已入14球，今場會繼續擔正。
西維爾 對 愛斯賓奴賽前分析及數據
西維爾上仗聯賽以0比2不敵基羅納，單計聯賽3連勝走勢告終；但整體狀態仍然不俗，今戰續於主場出戰，經調整之後，可望憑較佳實力，重返勝軌。愛斯賓奴上仗聯賽以1比0勇挫基達菲，終止聯賽8場不勝劣績，仍排下游；加上實力有限，計聯賽客戰5連敗，離開地頭戰力更削，今場凶多吉少。雙方近3次交手，西維爾2勝1和；上次勝3比2。
西維爾 對 愛斯賓奴賠率
華歷簡奴鬥華拉度列近績較佳
華歷簡奴後防重心科利安利祖尼，上仗聯賽領紅牌被逐，今場停賽；此子賽後公開道歉，承認敗陣是他的責任，而穆文恩有望頂上擔正。主帥伊拉奧拿認為球隊上仗在少踢一人之前，形勢一直佔優；而他亦強調球隊仍會為歐戰席位，奮戰到最後一刻。
華拉度列主帥柏素蘭奴對上仗聯賽敗陣感失望，但卻為球員演出感到驕傲，並公開批評VAR執法不公。箭頭拿連該仗為球隊攻入12碼，一度追近比分；季中加盟後已累積7個入球，是爭勝重心。
華歷簡奴 對 華拉度列賽前分析及數據
華歷簡奴上仗聯賽狂吞艾爾切4蛋，近期表現飄忽，但其實主強客弱；主場聯賽累計連勝，有地利之助發揮穩定，今場地頭出戰可以秤先。華拉度列上仗聯賽以2比5慘敗馬德里體育會腳下，聯賽錄得連敗，失球不少；客戰防線更難靠，今場輸少當贏。雙方近3次聯賽交手，華歷簡奴2勝1負；上次勝1比0。