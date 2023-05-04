今日有咩賭｜西維爾實力秤先博反彈 華歷簡奴主場可捧

5月5日馬會開盤賽事，有幾場西甲值得留意。西維爾實力秤先於護級份子愛斯賓奴，有望今場反彈。而華歷簡奴對華拉度列近績較佳，主場可捧。 基羅納 對 馬略卡（球賽編號FB0973，5月5日01︰30開賽，NowTV台直播） 西維爾 對 愛斯賓奴（球賽編號FB0974，5月5日01︰30開賽，NowTV台直播） 華歷簡奴 對 華拉度列 （球賽編號FB0972，5月5日04︰00開賽，NowTV台直播）