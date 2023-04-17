今日有咩賭｜費倫天拿迎阿特蘭大可秤先 班菲特火力不足博「細」。

4月18日凌晨至早上馬會開盤賽事，意甲費倫天拿對阿特蘭大外，還有格勒諾布爾對聖伊天及班菲特對CA科爾多瓦中央。費倫天拿主場可秤先，而格勒諾布爾聖伊天鬥攻博「大」。班菲特則火力不足博「細」。
費倫天拿 對 阿特蘭大（球賽編號FB0197，4月18日02︰45開賽，NowTV638台直播）
格勒諾布爾 對 聖伊天（球賽編號FB0188，4月18日02︰45開賽）
班菲特 對 CA科爾多瓦中央（球賽編號FB0236，4月18日06︰00開賽）
費倫天拿上輪聯賽留力歐戰，收起部分主力，今場也會採取輪換；艾化卡巴爾將再任正選，與艾高尼及列度蘇迪爾，在前線合作。
阿特蘭大剛戰主場照吞博洛尼亞兩蛋，更有中場主力柏沙歷傷出；今場將由謝利美保格代替，支援雙箭頭盧卡文及賀積隆。
費倫天拿 對 阿特蘭大賽前分析及數據
近4次交手費倫天拿佔上風
費倫天拿上輪聯賽賽和護級的史柏斯亞，早前聯賽5連勝佳績告終；但近況仍然出色，對賽近績又佔上風，就算要兼顧歐戰，主場出戰不會輸蝕。阿特蘭大剛戰受挫博洛尼亞，近期聯賽表現反覆；仍要爭取佳績博取歐戰資格，作客有一定火力，但防守卻不穩，今場不會退縮，先取「入球」大。雙方近4次交手，費倫天拿3勝1負；阿特蘭大上次勝1比0。
費倫天拿 對 阿特蘭大賠率
格勒諾布爾上輪聯賽鬥拉瓦勒，射門次數雖遠不及對手，但全靠射手馬迪亞斯法爾頓開賽早段一箭定江山；加上門將馬比奧全場亦曾作出4次撲救，總算力保贏波3分。
聖伊天上輪聯賽鬥巴黎FC，射手華治開賽不久即先開紀錄，連同左翼衛尼干古個人梅開二度；加上另一前鋒卡拉素射入12碼，勇挫對手。華治近2輪聯賽共轟入3球，腳風大順。
格勒諾布爾 對 聖伊天賽前分析及數據
格勒諾布爾聖伊天近況俱佳
格勒諾布爾上輪作客1球險勝拉瓦勒後，近4輪聯賽3勝1負，演出對辦；球隊主場出擊亦有明顯優勢，攻守俱備。聖伊天近況亦勇，上輪作客4比2勇挫巴黎FC，聯賽連勝，計近9輪6勝3和不敗，作客入得失得；今場不排除對攻格局，「入球」大值得關注。雙方上次聯賽交手，2比2。
格勒諾布爾 對 聖伊天賠率
班菲特剛戰主場大敗，但教練辛古安列堤對4人防線仍抱有信心，今場不會改動防守陣容；反而中場迪比柏同場半場已被換走，今場會由上仗後備出場、今季初次在聯賽上陣的羅渣士頂上。安祖斯查維斯將重返正選，代替施巴斯坦蘇沙擔正攻堅。
CA科爾多瓦中央前鋒基斯甸托利斯，今季徘徊正選及後備之間，但上仗擔正先開紀錄兼「開齋」，今場仍會跟盧卡斯甘巴合作攻堅。
班菲特 對 CA科爾多瓦中央賽前分析及數據
班菲特防守不滯
班菲特頹勢不止，剛戰吞防衛者3蛋；聯賽近3戰1和2負，失球又多；地頭火力亦不足，今場只能以守代攻。相反CA科爾多瓦中央氣勢仍強，上仗僅被今屆表現不俗的拉魯斯逼和1比1，計近3戰聯賽仍取2勝1和；作客又會穩中求勝，今場可先取「入球」細。雙方近4次交手，班菲特1勝3和；上次勝2比1。