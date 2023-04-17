今日有咩賭｜費倫天拿迎阿特蘭大可秤先 班菲特火力不足博「細」。

4月18日凌晨至早上馬會開盤賽事，意甲費倫天拿對阿特蘭大外，還有格勒諾布爾對聖伊天及班菲特對CA科爾多瓦中央。費倫天拿主場可秤先，而格勒諾布爾聖伊天鬥攻博「大」。班菲特則火力不足博「細」。 費倫天拿 對 阿特蘭大（球賽編號FB0197，4月18日02︰45開賽，NowTV638台直播） 格勒諾布爾 對 聖伊天（球賽編號FB0188，4月18日02︰45開賽） 班菲特 對 CA科爾多瓦中央（球賽編號FB0236，4月18日06︰00開賽）

近4次交手費倫天拿佔上風 費倫天拿上輪聯賽賽和護級的史柏斯亞，早前聯賽5連勝佳績告終；但近況仍然出色，對賽近績又佔上風，就算要兼顧歐戰，主場出戰不會輸蝕。阿特蘭大剛戰受挫博洛尼亞，近期聯賽表現反覆；仍要爭取佳績博取歐戰資格，作客有一定火力，但防守卻不穩，今場不會退縮，先取「入球」大。雙方近4次交手，費倫天拿3勝1負；阿特蘭大上次勝1比0。 費倫天拿 對 阿特蘭大賠率

格勒諾布爾聖伊天近況俱佳 格勒諾布爾上輪作客1球險勝拉瓦勒後，近4輪聯賽3勝1負，演出對辦；球隊主場出擊亦有明顯優勢，攻守俱備。聖伊天近況亦勇，上輪作客4比2勇挫巴黎FC，聯賽連勝，計近9輪6勝3和不敗，作客入得失得；今場不排除對攻格局，「入球」大值得關注。雙方上次聯賽交手，2比2。 格勒諾布爾 對 聖伊天賠率