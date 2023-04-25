今日有咩賭｜阿士東維拉主場劫「富」 狼隊迎水晶宮護級穩中求「細」

4月26日凌晨英超快車，由狼隊鬥水晶宮。雙方護級壓力不大，今場先取「入球」細。阿士東維拉近況佳近9場英超不敗，主場迎富咸主勝可佳。 狼隊 對 水晶宮（球賽編號FB0584，4月26日02︰30開賽，NowTV623台直播）

阿士東維拉 對 富咸（球賽編號FB0583 ，4月26日02︰45開賽，NowTV622台直播）

班士利 對 葉士域治（球賽編號FB0622，4月26日02︰45開賽）

富咸王牌米祖域續停賽 阿士東維拉門將達米安馬天尼斯，上仗半場因腸胃不適，退下火線，但領隊艾馬利指此子今場仍有望擔正把關。球隊攻中貝迪迪亞上仗表現搶鏡，並交出助攻予防中杜格拉斯雷斯，攻入扳平球。上仗入球勁勢斷纜的射手奧尼屈堅斯，今場仍會掛帥。 富咸王牌前鋒阿歷山大米祖域今場繼續停賽；另外因借用條例、上仗缺陣的前鋒丹尼爾占士，今場又會掛帥，跟上仗有士哥的哈利威爾遜、祖奧彭利拿，以及韋利安合作。 阿士東維拉 對 富咸賽前分析及數據

水晶宮連勝告終 狼隊上仗靠前鋒馬菲奧斯根夏攻入加盟以來第2球，打開缺口；但後勁不斷，終要在護級戰敗走，領隊盧柏迪古大表失望，並指球隊以為護級在望，是危險想法。上仗只後備出場的中場大將魯賓尼維斯、中場摩天奴、前鋒黃喜燦及普丹斯，有機會輪換下在今場擔正。 水晶宮上仗無法延續老帥鶴臣出山領軍後，長勝紀錄，只能主場悶和對手；鶴臣賽後點名指己隊4名後衛及門將，表現出色。早前2仗入3球的伊比爾治伊斯，上仗攻門失機，入球勁勢斷纜；但今場或會改跟韋曉士及米利禾積域，在中場合作。 狼隊 對 水晶宮賽前分析及數據