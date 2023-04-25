今日有咩賭｜阿士東維拉主場劫「富」 狼隊迎水晶宮護級穩中求「細」

4月26日凌晨英超快車，由狼隊鬥水晶宮。雙方護級壓力不大，今場先取「入球」細。阿士東維拉近況佳近9場英超不敗，主場迎富咸主勝可佳。
狼隊 對 水晶宮（球賽編號FB0584，4月26日02︰30開賽，NowTV623台直播）
阿士東維拉 對 富咸（球賽編號FB0583 ，4月26日02︰45開賽，NowTV622台直播）
班士利 對 葉士域治（球賽編號FB0622，4月26日02︰45開賽）
富咸王牌米祖域續停賽
阿士東維拉門將達米安馬天尼斯，上仗半場因腸胃不適，退下火線，但領隊艾馬利指此子今場仍有望擔正把關。球隊攻中貝迪迪亞上仗表現搶鏡，並交出助攻予防中杜格拉斯雷斯，攻入扳平球。上仗入球勁勢斷纜的射手奧尼屈堅斯，今場仍會掛帥。
富咸王牌前鋒阿歷山大米祖域今場繼續停賽；另外因借用條例、上仗缺陣的前鋒丹尼爾占士，今場又會掛帥，跟上仗有士哥的哈利威爾遜、祖奧彭利拿，以及韋利安合作。
水晶宮連勝告終
狼隊上仗靠前鋒馬菲奧斯根夏攻入加盟以來第2球，打開缺口；但後勁不斷，終要在護級戰敗走，領隊盧柏迪古大表失望，並指球隊以為護級在望，是危險想法。上仗只後備出場的中場大將魯賓尼維斯、中場摩天奴、前鋒黃喜燦及普丹斯，有機會輪換下在今場擔正。
水晶宮上仗無法延續老帥鶴臣出山領軍後，長勝紀錄，只能主場悶和對手；鶴臣賽後點名指己隊4名後衛及門將，表現出色。早前2仗入3球的伊比爾治伊斯，上仗攻門失機，入球勁勢斷纜；但今場或會改跟韋曉士及米利禾積域，在中場合作。
狼隊進攻火力平平
狼隊上仗1比2受挫李斯特城，之前3場聯賽不勝走勢告終；球隊火力一向平平，今戰主場又會穩中求勝。水晶宮上仗主場僅悶和愛華頓，聯賽3連勝告終；但易帥後表現表現大進，目前護級形勢樂觀，作客亦會以守為先，今場先取「入球」細。雙方近4次聯賽交手，水晶宮全勝；上次勝2比1。
葉士域治攻力勁捧「大」
班士利上仗英甲以泰迪取代洛活特踢正前鋒，夥拍迪雲特高爾攻堅；泰迪亦再次有好表現，包辦球隊2個入波，成為贏波功臣，近況持續勇銳。葉士域治上仗英甲輪換之下，以佐治靴斯踢正前鋒，但鋒線表現最搶鏡的依然是士哥手干拿；此子再次射入一球，近6場聯賽有5仗入波，累計已入23球，季尾狀態大勇。
班士利上仗英甲主場2比0擊敗牛津聯，近4場聯賽取得3勝1和，火力十足，穩居前列。仍力爭冠軍的葉士域治，上仗英甲作客大勝彼德堡，聯賽不敗走勢增至16場，單是近3場聯賽全勝兼勁入11球；今戰前列球隊交鋒，捧「入球」大更划算。雙方近3次聯賽交手，葉士域治2勝1和。