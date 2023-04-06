南美球會盃｜聖保羅好態直取客勝 塔庫里巴拉干天奴紅牛半場和

4月7日早上馬會開盤南美球會盃分組賽，兩場都推介作客的巴西球隊。聖保羅氣勢正好，毋懼作客堤格雷直取客勝。而巴拉干天奴紅牛要到作客塔庫里，實力佔上風但到訪巴拉圭料上半場先觀察，下半場大舉進攻，半半場主客和取和2.47倍。

闊別多時回歸南美球會盃的堤格雷，在阿根廷聯賽開局平平，近4場輸3場後位處中下游。巴西的聖保羅近8場5勝1和，當中更曾作客保地花高SP3分鐘落後，下半場連入3球反勝。因此客隊勝3.55倍可取。

博巴拉干天奴紅牛半場和

另一場南美球會盃分組賽，由巴拉圭甲組塔庫里主場迎戰前屆亞軍巴拉干天奴紅牛。巴拉干天奴紅牛曾在巴保聯晉身4強，盃賽經驗十足，客勝低水1.18倍已反映實力。但南美波不能單計實力，塔庫里主場近3場不敗可見仍有力一戰，估計巴拉干天奴紅牛下半場發力，因此半場主客和取和2.47倍。