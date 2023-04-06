南美自由盃｜小保加超班半場客勝 哥連泰斯久疏戰陣和波有理

4月7日南美自由盃分組賽，兩支名牌球會先後出戰。阿根廷的小保加易帥後反彈，今仗作客莫納加斯有力半場已拉開比數，捧小保加半場主客和客勝2.23倍。至於哥連泰斯實力可能在蒙特維多利物浦之上，但自3月13日沒有比賽，和波3.1倍合理。

小保加缺馬高斯盧祖

小保加今季未如理想，炒教練後由預備組教頭靴朗暫時領軍，即時反彈。這支阿根廷勁旅去仗阿甲作客以3︰0大勝巴拉卡斯中央，3個入球都在上半場攻入。足球講士氣，今場照辦煮碗，捧小保加半場主客和客勝2.23倍。值得一提是小保加有馬高斯盧祖及羅美路兩名前曼聯球員在陣，不過前者膝傷缺陣。

委內瑞拉甲組在國內成績都未算無敵，4勝2和2負，面對阿根廷勁旅，未能適應到壓逼力較強踢法，說不定小保加半場已解決對手，半場入球大1.5球（3.35倍）有得諗。